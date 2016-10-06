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Hain saldırısında ın isimleri

İstanbul-'da polis merkezi yakınında meydana gelen motosikletli saldırının ardından ın isimleri belli oldu.

Hain saldırısında yaralananların isimleri

'daki polis karakolunun yakınında meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada polis memurlarından yaralı olmadığını belirtmişti.

Yaralanan 10 kişi Bahçelievler Devlet Hastanesi, Özel Nisa Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların isimleri ise şöyle:
Seydo Çetinkaya
Nanifer Civelek
Kuddusi Bezmekçi
Mehmet Pehlivanoğlu
Oğuzhan Belice
Eyüp Terdi
Umut Özkan
Adem Öncü
Tekin Doğan
Kubilay Yıldız
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 18:09
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