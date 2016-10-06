Hain saldırısında yaralananların isimleri

Yenibosna'daki polis karakolunun yakınında meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada polis memurlarından yaralı olmadığını belirtmişti.
Yaralanan 10 kişi Bahçelievler Devlet Hastanesi, Özel Nisa Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların isimleri ise şöyle:
Seydo Çetinkaya
Nanifer Civelek
Kuddusi Bezmekçi
Mehmet Pehlivanoğlu
Oğuzhan Belice
Eyüp Terdi
Umut Özkan
Adem Öncü
Tekin Doğan
Kubilay Yıldız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.