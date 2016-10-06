Hain Karatepe'nin izi bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı 15 Temmuz akşamı suikast düzenlemeye çalışan 37 darbeci askerden 36'sı yakalanmıştı. Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Burkay Karatepe firar etmişti. Firari Burkay Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel Marmaris'teki tüm güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler Karatepe'nin, 17 Temmuz sabahı Marmaris'ten kaçarak İzmir'e gittiğini akabinde Eskişehir'e geçtiği tespit etti.Yaklaşık 2,5 aydır yürütülen çalışmalarda Karatepe'nin Kütahya-Afyon istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını aralıksız olarak bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Yürütülen çalışmalarda bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler Kütayha-Afyon bölgesinde olduğunu tespit etti



İHBAR EDENE ÖDÜL VAR

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özelikle gizlenme konusunda tecrübeli olan Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler bu kapsamda bölgedeki bir çok alana da operasyon gerçekleştirdi.Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgede olduğunu değerlendiren ekipler bu amaçla kontrol noktaları ve bölgede yaşayan vatandaşlara da resimleri göstererek ihbarda bulunmalarını istiyor.

Öte yandan, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül kapsamında Burkay Karatepe'yi ihbar eden vatandaşların da ödüllendirileceği öğrenildi.