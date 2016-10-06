İsveç'in önde gelen gazetelerinden SVD, son iki ayda Türkiye'den İsveç'e gelip iltica edenlerin sayısının 176 olduğunu duyurdu.

Gazete, İsveç Göçmenler Ofisinin rakamlarına göre son iki ayda Türkiye'den 176 kişinin İsveç'e iltica ettiğini kaydederken, bunların Fetullahçı Terör Örgürü (FETÖ) bağlantılı kişiler olduğunu vurguladı.

Darbe girişimi sonrası İsveç'e kaçarak iltica başvurusu yapan Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un demeçlerine yer veren SVD, iltica edenlerin durumunun belirsiz olduğunu yazdı.

Öte yandan Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen FETÖ bağlantılı kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi. Ofis, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra aldığı, ancak kamuoyuna daha sonra duyurduğu kararı uyarınca, FETÖ'yle somut bağlantıları bulunan Türk sığınmacıların, başvuruları reddedilmesine karşın ülkede kalmalarına izin verileceği belirtildi.