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'cülerin yeni vatanı

Son iki ayda 176 mensubunun Türkiye'den 'e gidip iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖcülerin yeni vatanı İsveç

'in önde gelen gazetelerinden SVD, son iki ayda Türkiye'den İsveç'e gelip iltica edenlerin sayısının 176 olduğunu duyurdu.

Gazete, İsveç Göçmenler Ofisinin rakamlarına göre son iki ayda Türkiye'den 176 kişinin İsveç'e iltica ettiğini kaydederken, bunların Fetullahçı Terör Örgürü () bağlantılı kişiler olduğunu vurguladı.

Darbe girişimi sonrası İsveç'e kaçarak iltica başvurusu yapan Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un demeçlerine yer veren SVD, iltica edenlerin durumunun belirsiz olduğunu yazdı.

Öte yandan Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen FETÖ bağlantılı kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi. Ofis, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra aldığı, ancak kamuoyuna daha sonra duyurduğu kararı uyarınca, FETÖ'yle somut bağlantıları bulunan Türk sığınmacıların, başvuruları reddedilmesine karşın ülkede kalmalarına izin verileceği belirtildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 09:56
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

devlet onları resmen istesin pasaportları iptal edilsin kırmızı bülten çıkarılsın isveç elçisi sorguya çekilsin

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evet0
hayır0
cevapla 06.10.2016 12:10
OsmanAslan OsmanAslan

İşte hala gözleri görmeyenler var etrafımızda, komple Türkiye düşmanı köpeklerle çevrilmiş vaziyetteyiz. Bütün islam karşıtı ülkeler yüzyıllardır bu desteği açıkça yapıyor ve bunlar gibi teröristleri besliyorlar.

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evet1
hayır0
cevapla 06.10.2016 11:14
FatihSultan23 FatihSultan23

fetö şerefsizlerinin yerleşeceği batı ülkelerinin hemen hepsi terörist zihniyetli, fetö pisliğini çok rahatlıkla barındırırlar.

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evet3
hayır0
cevapla 06.10.2016 11:11
taka41 taka41

sasirmayin Isvec PKK köpeklerinede yillardir ev sahiüligi yapiyor.... o yüzden Feto hainlerininde orada bulusmasi gayet normal....

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evet6
hayır0
cevapla 06.10.2016 10:29
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