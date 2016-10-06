Gülen'in bardağındaki suyu içmek için yarışmışlar

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde ilçe sorumluluğu gibi görevleri üstlenen R.D, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığında "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifadesinde itiraflarda bulundu.

FETÖ'ye ait bir vakıfta çalıştığı sırada, dershanelerde eğitim gören öğrencilerin velileri ile görüşmeler yaptığını ifade eden R.D, örgütün veliler üzerinde sürekli baskı kurulmasını istediğini belirtti.

Terör örgütüne ait çeşitli kurumlarda çalıştığını bildiren R.D, 17-25 Aralık sürecinden sonra ilçede yaşayan çok sayıda kişinin örgütün düzenlediği sohbetlere gelmediğini dile getirdi.

Zaman gazetesinin kapanmasının ardından, çeşitli eylemler yaptıklarını dile getiren R.D, il imamlarının merkezden tayinle geldiğini ve tayinlerle ilgili kararın da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini anlattı.

"KALAN PARALAR CEMAATİN KASASINA GİDERDİ"

Kurban bağışlarında da usulsüzlük yapıldığını ifade eden R.D, "Yurt dışı kurban bedeli 500 liraydı. Bu kurbanın bedeli 100-150 lira civarındaydı. Bu parayla kurban kesilir, kalan para ise cemaatin kasasına giderdi. Bir kısmı da ilde dağıtılıyordu." diye konuştu.

"GÜLEN OLAĞANÜSTÜ HUSUSİYETLERİ OLAN BİR KİŞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Terör örgütünün içinde, FETÖ elebaşı Gülen'in "Olağanüstü özellikleri olduğuna" inananlar bulunduğunu aktaran R.D, şunları kaydetti:

"Cemaate gelen arkadaşlar Fetullah Gülen'i olağanüstü hususiyetleri bulunan bir kişi olarak görüyorlar. Hatta Amerika'ya giden ve Fetullah Gülen'in sohbetlerine katılan bir arkadaş, Fetullah Gülen'in karşısında bulunduğu sırada içinden geçen duyguları söylediğini, kurumlarda öğretmen olan kişilerin isimlerini bildiğini, bu kişilerin suretleri hakkında yorum yaptığını söyledi. Amerika'ya giden kişilere Fetullah Gülen'in kullandığı eşyalardan hediyeler verilmektedir. Buradan gelen arkadaşlara tespih, takke, gömlek, hatta iç çamaşırı bile verilmiş. Cemaat mensubu arkadaşlar bu hediyeleri özel bir şekilde saklamakta ve onda özel bir hususiyet görmektedir. Fetullah Gülen'in sohbet yaptığı esnada yanında bulunan bardaktan içtiği bir yudum sudan sonra kalan suyu orada bulunan kişilerin içmek için yarıştıkları söylendi."