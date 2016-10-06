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FETÖ ablası camdan kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün adliyelerdeki yapılanmasına ilişkin soruşturmada Çağlayan Adliyesi’ndeki örgüt mensubu bayan personelin firardaki en üst düzey ablası Rana kod Zeynep Karakaş MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

FETÖ ablası camdan kaçarken yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün adliyelerdeki yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonlarda örgütün Çağlayan Adliyesi'ndeki bayan çalışanlara ilişkin yapılanmasının başında olduğu belirlenen ve bir süredir firarda olan Zeynep Karakaş gece yarısı operasyonu ile yakalandı.

BİR SÜREDİR ARANIYORDU
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturmadaki birçok ifadede ismi geçen ve kırmızı listede bir Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Karakaş'ın altındaki sorumlulara da Bylock temin eden kişi olduğu iddia ediliyordu. Bir süredir her yerde aranan Karakaş, dün gece MİT'in de desteklediği bir operasyonla İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Terör polisleri Karakaş'ı yakalamak için gece 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

EVİN CAMINDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Basılan son evde, evin camından kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Zeynep Karakaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Karakaş'ın çocuğunun isminin Pensilvanya'daki terör örgütü lideri tarafından gönderildiği iddia edildi. Şüpeheliye ait 5 ayrı örgüt ablası bulunduğu bu ablalarında 2'şer evden sorumlu oldukları iddia edildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesinde sorguya alınan şüpheli, ilerleyen günlerde adliyeye sevk dilecek.
  • 06 Ekim 2016, Perşembe 12:24
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