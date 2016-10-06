Eşek şakası!

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde esnaf olan Ömer Demirel'e(45) yaptığı şakalarının bedeli ağır ödetildi. Bir arkadaşı belediye hoparlöründen Demirel için 'öldü' anonsu yaptırdı. Demirel'in eşi Medine Demirel anonsu duyup fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, yakınları ve arkadaşları taziye için evine akın etti. Ancak çok geçmeden anonsun, Demirel'in ismi açıklanmayan bir arkadaşı tarafından 'şaka olsun' diye verildiği ortaya çıktı. Şakacı arkadaşından şikayetçi olmayan Demirel, şunları söyledi: "Dahaönce de aynı şakayıben bu arkadaşımayapmıştım. O da aynı şeyi bana yapmış. Telefonlar susmadı. Belki 500 kişi aradı. Kendim ettim, kendim buldum."
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