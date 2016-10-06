En baba acı

Adana'da önceki gün aşırı hız yapan AhmetErkan (37) aracın kontrolünü kaybederek yayaların arasına daldı. Bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki CahideSavcı'nın öldüğü kazada 4 yaşındaki ablası Aslı Savcı da yaşam mücadelesini kaybetti. Bir gün arayla iki evladını kaybeden Hıdır Savcı'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Acılı baba, "Bir değil iki kızımı birden kaybettim. Boynuma sarılıp kim öpecek? Eşim yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Allah'ım onu bize bağışla" diyerek ağladı. İki kardeşincenazeleri ise gözyaşlarıarasında toprağa verildi.Ahmet Erkan ise adliyeyesevk edildi.
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