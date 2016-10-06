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Dehşet evi!

’da bir nde yaşlı ve engellilere işkence yapıldığı ortaya çıktı. Hastalardan kimine dayak atıldı, kimi aç bırakıldı, kimi de kurtlu zeytin yemek zorunda kaldı...

Dehşet evi!
Antalya'da yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara hizmet veren bir nin eski çalışanları kan donduran açıklamalar yaptı! Yaklaşık 50 vatandaşın konakladığı bakımevinde yaşlılara insanlık dışı muamele yapıldığı iddiasını ortaya attı. Bununla da yetinmeyen çalışanlar, bakıma muhtaç yaşlıların içler acısı hallerinin görüntülerini cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

PANSUMAN BİLE YAPILMIYOR
Görüntülerde görülen bir oda içerisinde çok yakın yataklarda yatan yaşlı ve hasta insanların bakımsız ve zayıf halleri dehşet vericiydi. Bakımevinde 4 yıldır çalıştıktan sonra yaşanan insanlık dışı muameleye dayanamayıp istifa eden S.K. (37) şu açıklamaları yaptı: "Şizofren hastalar dövülüyor. Hastaların paralarını da kendi zimmetlerine geçiriyorlar. Hastalıktan çok ölen oldu. Kurumu yetkililere şikayet ettim. Bunu öğrenince beni aradılar ve tehdit ettiler." Daha önce kurumda kalan, tekerlekli sandalyeye muhtaç engelli bir kişi ise şunları söyledi: "Her gün kahvaltıda peynir, ekmek ve domates veriyorlar. 4 gündür şeker bile yok. Kötü muamele gördüğüm için buradan ayrılmak zorunda kaldım. Hastalara getirilen yiyecekleri kendileri yiyorlar. Kahvaltıda verilen zeytinlerin bazıları kurtlu çıkıyor. Hastaların pansumanı tam olarak yapılmıyor." Öte yandan skandal görüntülerin çekildiği kurumun sahibi Nuriye Çalış konuyla ilgili "Görüntüler montaj" açıklamasını yaptı. Ancak ortaya çıkan görüntülerin ardından kuruma tepki çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar "Bunu yapan insan olamaz. Vicdansızlık. Bir de montaj deyip işten kurtulmaya çalışıyorlar" diye dehşet veren görüntülere isyan etti.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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