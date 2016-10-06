Dehşet evi!

Antalya'dayaşlıve bakıma muhtaçinsanlara hizmetveren bir bakımevinineski çalışanları kan donduran açıklamalaryaptı! Yaklaşık 50 vatandaşın konakladığıbakımevinde yaşlılara insanlık dışı muameleyapıldığı iddiasını ortaya attı. Bununla dayetinmeyen çalışanlar, bakıma muhtaçyaşlıların içler acısı hallerinin görüntülerinicep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
PANSUMAN BİLE YAPILMIYOR
Görüntülerde görülen bir oda içerisinde çokyakın yataklarda yatan yaşlı ve hasta insanlarınbakımsız ve zayıf halleri dehşet vericiydi.Bakımevinde 4 yıldır çalıştıktan sonra yaşananinsanlık dışı muameleye dayanamayıpistifa eden S.K. (37) şu açıklamaları yaptı:"Şizofren hastalar dövülüyor. Hastalarınparalarını da kendi zimmetlerine geçiriyorlar.Hastalıktan çok ölen oldu. Kurumu yetkililereşikayet ettim. Bunu öğrenince beni aradılarve tehdit ettiler." Daha önce kurumda kalan,tekerlekli sandalyeye muhtaç engelli bir kişi iseşunları söyledi: "Her gün kahvaltıda peynir,ekmek ve domates veriyorlar. 4 gündür şekerbile yok. Kötü muamele gördüğüm için buradanayrılmak zorunda kaldım. Hastalara getirilenyiyecekleri kendileri yiyorlar. Kahvaltıdaverilen zeytinlerin bazıları kurtlu çıkıyor.Hastaların pansumanı tam olarak yapılmıyor."Öte yandan skandal görüntülerin çekildiğikurumun sahibi Nuriye Çalış konuyla ilgili"Görüntüler montaj" açıklamasını yaptı. Ancakortaya çıkan görüntülerin ardından kurumatepki çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar "Bunuyapan insan olamaz. Vicdansızlık. Bir demontaj deyip işten kurtulmaya çalışıyorlar"diye dehşet veren görüntülere isyan etti.
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