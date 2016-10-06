Dava yalanı FETÖ işi

İstanbul Barosu'na kayıtlı 3 avukat, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in ailesine darbeci General Semih Terzi'nin dava açtığı yönündeki asılsız haberle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanı tarafından yalanlanan haberin, FETÖ tarafından algı oluşturmak amacıyla yayıldığı belirtildi. Avukatlar Müşir Deliduman, Abdullah Balta ve Burak Bekiroğlu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, bu haberle örgütün amaçları doğrultusunda algı operasyonu oluşturulmaya, darbe olayını meşrulaştırmak ve örgüt ile mücadele ruhunun kırılmaya çalışıldığı, bunun da suç olduğu kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirten AK PartiNiğde İl Başkanı Emrah Özdemir ise "Ortada bir dava var ama bu dava, nüfus müdürlüğünün açtığı, ölenlerin çocuklarının miras haklarıyla alakalı herkese açılan bir dava. Kesinlikle Ömer Halisdemir'in ailesi, çocukları, mirasçılarıyla alakası olmayan bir dava " dedi.
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