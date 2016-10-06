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ı işi

Dava yalanı FETÖ işi
İstanbul Barosu'na kayıtlı 3 avukat, 15 Temmuz kahramanı 'in ailesine darbeci General 'nin açtığı yönündeki asılsız haberle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanı tarafından lanan haberin, tarafından algı oluşturmak amacıyla yayıldığı belirtildi. Avukatlar Müşir Deliduman, Abdullah Balta ve Burak Bekiroğlu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, bu haberle örgütün amaçları doğrultusunda algı operasyonu oluşturulmaya, darbe olayını meşrulaştırmak ve örgüt ile mücadele ruhunun kırılmaya çalışıldığı, bunun da suç olduğu kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirten İl Başkanı ise "Ortada bir dava var ama bu dava, nüfus müdürlüğünün açtığı, ölenlerin çocuklarının miras haklarıyla alakalı herkese açılan bir dava. Kesinlikle Ömer Halisdemir'in ailesi, çocukları, mirasçılarıyla alakası olmayan bir dava " dedi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 00:22
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