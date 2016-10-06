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ler böyle kaçmış

15 Temmuz gecesindeki hain darbe girişiminde Donanma Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan lerin MOBESE kameralarına yansıyan kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Darbeci amirallerin kaçış görüntüleri
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış üyesi hainler tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Donanma Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğ Hayrettin İmren, eski Güney Grup Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, darbe girişiminin başarısız olması sonrasında kaçarak kayıplara karışmıştı. Donanma Komutanlığı'ndan kaçan hainlerin tellerin üzerinden atlama anı bölgede bulunan MOBESE kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Amirallerin kaçış görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde Başiskele ilçesinde bulunan Torpido Komutanlığı'na ait tellerin üzerinden atlayan ler, yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor. Başka bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde ise 3 cuntacının Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bottan iskeleye çıkarak uzaklaştıkları görülüyor.
Darbeci amiraller, 7 Eylül günü polis ekipleri tarafından İstanbul'un Tuzla ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan darbeciler bugün adliyeye çıkarıldı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 20:46
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