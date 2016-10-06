  1. Gözleri ‘yaşlı’ kalmayacak

Darbe girişimi gecesi sela okuyan imama silah çektiler

15 Temmuz gecesi İstanbul'da sela okuyan bir imamın silahla tehdit edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

  • 06 Ekim 2016, Perşembe 23:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar