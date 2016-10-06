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'ndan çalınan silahlarla ilgili

, Bayraktar'ın koruyan aracın içerisindeki silahların çalınması olayının terörle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından çalınan silahlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı 'ın koruma aracında bulunan silahların çalınmasının, terörle alakalı boyutu olmadığı bildirildi.

Basın Merkezinden yapılan da, Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracındaki silahların çalınması konusunda medyada yer alan bazı haberlere dair bir hususun tavzihinde yarar görüldüğü belirtildi.

Silahların 10 Temmuz 2016'da İstanbul Bakırköy'de park halindeki koruma aracından çalınmasının, bazı iddiaların aksine, terörle alakalı bir boyutu bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere 13 Temmuz 2016'da emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon neticesinde çalınan silahlar, teçhizat ve mühimmat eksiksiz olarak ele geçirilmiş, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheliler hakkında hırsızlık suçundan işlem yapması da hadisenin terörle ilgili bir boyutu olmadığını ortaya koymaktadır."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 18:40
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