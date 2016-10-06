Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracında bulunan silahların çalınmasının, terörle alakalı boyutu olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracındaki silahların çalınması konusunda medyada yer alan bazı haberlere dair bir hususun tavzihinde yarar görüldüğü belirtildi.

Silahların 10 Temmuz 2016'da İstanbul Bakırköy'de park halindeki koruma aracından çalınmasının, bazı iddiaların aksine, terörle alakalı bir boyutu bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere 13 Temmuz 2016'da emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon neticesinde çalınan silahlar, teçhizat ve mühimmat eksiksiz olarak ele geçirilmiş, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheliler hakkında hırsızlık suçundan işlem yapması da hadisenin terörle ilgili bir boyutu olmadığını ortaya koymaktadır."