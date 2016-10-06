Cinayet şebekesi

İstanbul Fatih'te önceki gün ünlü işadamı Hasan Bat öldürüldü oğlu ise yaralandı. Cinayeti bölgedeki kaçak sigara ve içki şebekesi tarafından işlendiği ortaya çıktı. Olay ise şöyle gelişti; Şebeke üyeleri içkileri taşırken kolileri yere düşürdü. Hasan Bat da şişeleri temizleme ricasında bulundu. Ricaya küfür, tehdit ve hakaretle cevap veren kaçakçılarla işadamı arasında sözlü tartışma yaşandı. Kaçakçılar Hasan Bat'ın dükkanına 20-25 kişiyle giderek dehşet saçtı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu Hasan Bat hayatını kaybetti, oğlu Onur Bat ise yaralandı. Saldırının ardından başlatılan polis soruşturmasında, emniyette 5 adet suç kaydı bulunan V.O. ile E.O. isimli şüpheli ise Esenler'de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette sorgulanırken, soruşturma devam ediyor.
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