Çavuşoğlu'ndan Irak Meclisi'nin skandal kararına yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meclis'ten çıkan açıklama, karar neyse Irak halkının tamamını temsil etmiyor. Sonradan gelen açıklamalar da söylediğimi zaten teyit etmiştir ama biz burada bir çözüm için varız. Kesinlikle Irak ile kısır döngüye de girmek istemeyiz ama inşallah Irak yönetimi de bu anlayışa en kısa zamanda döner" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başika Kampıyla ilgili ITM'nin kararı sonrasında yaşanan krizin aşılacağını düşündüğünü belirterek, "Biz burada ciddi sorun görmüyoruz. Yeter ki Irak iç siyasi kaygılardan arınsın, vetoyu bıraksın ve bu konuda nasıl iş birliği yapacağız, bunu değerlendirelim" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
KOALİSYONDA AKTİF OLMASINI İSTİYORUZ: (Başika Kampı) ilgili bir çözüm bulmak için Irak ve Roma yönetimleri hem de İstanbul'da görüşmeler yaptım. Bunun yanı sıra koalisyon içindeki ülkelerle görüştük. Kampın DAEŞ'e karşı koalisyon içinde aktif olmasını istiyoruz. Koalisyonlaşmasını istiyoruz. Biz her zaman çözümden yanayız ama Irak, içinde bulunduğu iç siyasi karışıklıktan dolayı, maalesef kamplaşmadan dolayı, Başika Kampı ile ilgili bazen açıklamalar, bazen negatif tutumlar maalesef devam ediyor. Kendiliğinden oraya gitmedik. Irak yönetiminin bilgisi dahilinde oraya dahil edildik ve bugüne kadar oradaki yerel güçleri DAEŞ'e karşı eğitiyoruz, donatıyoruz.
IRAK HALKININ TAMAMINI TEMSİL ETMEDİĞİ GÖRÜLDÜ: Biz burada ciddi sorun görmüyoruz ve bu sorunu da aşacağımızı düşünüyoruz. Yeter ki Irak iç siyasi kaygılardan arınsın, vetoyu bıraksın ve bu konuda nasıl iş birliği yapacağız, bunu değerlendirelim. Türkiye tüm bu faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak yürütüyor. Irak'ın toprak bütünlüğünü de herkesten fazla savunageldik. Meclis'ten çıkan açıklama, karar neyse, Irak halkının tamamını temsil etmiyor. Sonradan gelen açıklamalar da söylediğimi zaten teyit etmiştir ama biz burada bir çözüm için varız. Kesinlikle Irak ile kısır döngüye de girmek istemeyiz ama inşallah Irak yönetimi de bu anlayışa en kısa zamanda döner.
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