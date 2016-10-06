Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’nin FETÖ’cü kavgası

CHP'de uzun süredir devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la PM üyeleri Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi gibi isimler arasındaki kavga giderek tırmanıyor. Erdoğdu ve Cihaner'in PM'de hakkındaki iddiaları gündeme getirerek disipline sevk edilmesini istediği Hazinedar'dan ise kendisini suçlayan isimlere 'çete' suçlaması geldi. Disipline verilmesi ve partiden ihraç edilmesini isteyenleri çetecilikle suçlayan Hazinedar, 'CHP içinde FETÖ'ye benzer bir çete, Beşiktaş Belediyesi içinde "FETÖ'den farklı bir paralel yapı" olduğunu iddia ederken gözler de MYK'ya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hazinedar'ın annesi adına yaptırdığı okulun açılışına katılması destek olarak yorumlanırken krizin daha da tırmanması ve Hazinedar'ın disipline sevk edilmemesi halinde CHP'de istifaların gündeme gelebileceği öne sürülüyor.
KARŞILIKLI SERT SUÇLAMALAR
CHP'de, Hazinedar'ın uygulamaları ve yaptığı açıklamalarla başlayan kriz giderek artıyor. Parti bünyesinde CHP'li belediyelerle ilgili oluşturulan komisyonun hakkında olumsuz rapor düzenlediği Hazinedar'la ilgili son iki Parti Meclisi toplantısında İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve İlhan Cihaner gibi isimler disipline sevk edilmesini ve MYK'nın bu konuda harekete geçmesini istemişti. Kılıçdaroğlu bu taleplere "somut şeyler getirin gereği yapılır" yanıtı verirken aradan geçen 1 aylık süreye rağmen MYK'dan beklenen adımın gelmemesi ve Kılıçdaroğlu'nun da geçtiğimiz günlerde Hazinedar'ın annesi adına yaptırdığı okulun açılışına katılması partide tepkiye neden oluyor. CHP tüzüğüne göre disiplin sürecinin işletilebilmesi için MYK'nın karar alması ve bu kararın PM'de oylanması gerekiyor.
ÇETE SUÇLAMALARI HAVADA UÇUŞUYOR
Hazinedar'la, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu ve PM üyesi Mehmet Ali Çelebi arasındaki kavga ise karşılıklı sert suçlamalarla devam ediyor. Hazinedar'ın belediye meclisinde yaptığı konuşmada CHP içinde FETÖ'ye benzer bir çete olduğu, Beşiktaş Belediyesi içinde de 'FETÖ'den farklı bir paralel yapı' olduğuna yönelik iddiası kamuoyuna yansırken paylaştığı twitter mesajında "Bıçak kemiğe dayandı... Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım... Beşiktaş Belediye Başkan'ı hakkında disiplin süreci başlamalı..." mesajını paylaşan Aykut Erdoğdu, kendisi hakkında rapor hazırlayan İlhan Cihaner'le ilgili 'ahlaksız' ifadesini de kullanmıştı. Hazinedar PM üyesi Mehmet Ali Çelebi için de 'biz üzüldük kendisiyle ilgili Ergenekon'da, Balyoz da o insanlara yapılanlara. Ben o insanların arkasındaydım" demişti. Bu sözlerin ardından Erdoğdu, Cihaner ve Çelebi'nin MYK'nın Hazinedar'la ilgili kararını beklediği ve bu yönde beklenen kararın çıkmaması halinde Beşiktaş Belediye Başkanı'na yönelik açıklamalarda bulunacağı kaydediliyor. CHP kulislerinde kavganın daha da tırmanması ve Kılıçdaroğlu'nun disipline yönelik herhangi bir adım atmaması halinde partiden istifaların gündeme gelebileceği konuşuluyor.
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