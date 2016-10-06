Batı medyasından alçak FETÖ propagandası

Dünyanın en büyük haber kanallarından olan BBC, enerjisini dünya genelindeki FETÖ okullarını övmek için kullandı. Dünyada son derece önemli gelişmeler olurken 10 ülkede birden haber kaynaklarını ve çalışanlarını organize ederek bu ülkelerde kapatılan FETÖ okullarının yöneticileri, öğrencileri ve veliler ile röportajlar yaptı. Böylece ilk kez büyük bir Batılı medya kuruluşu FETÖ'ü korumaya aldı.

MAĞDUR EDİLDİLER İDDİASI

BBC'nin 23 Eylül'de yayımlanan haberinde FETÖ okulları övülürken, okulların kapatılmasıyla boşta kalan insanların mağdur olduğu iddia edildi. BBC, FETÖ okullarını korumak için aralarında Pakistan, Kenya, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, ABD, Kırgızistan, Afganistan ve Endonezya'nın da bulunduğu toplam 10 ülkedeki tüm haber kaynaklarını senkronize şekilde harekete geçirdi.

MANİPÜLASYONA ÇANAK

BBC FETÖ okullarının disiplin ve ahlak gibi değerler üzerine kurulu olduğunu iddia etti. Okul yöneticileri de okulların Gülen'den esinlendiğini ancak Gülen'le bağlantısı olmadığını ve FETÖ'den finansal destek almadıklarını iddia ettiler. BBC haberinde bu okulların başta Rusya ve Özbekistan olmak üzere birçok ülkede kapatıldığını da yazdı ancak bu okulların kapatılma gerekçeleri olan skandallarına hiç değinmedi.

GÜLEN'E MASUMİYET SÜSÜ VERDİ

BBC'nin haberinde ilginç noktalardan birisi bu okullarda Gülen'e ilişkin ya da dini hiçbir kitap okutulmadığı iddiası oldu. Gerçekleri daha fazla kapatamayan BBC Kenya'daki bazı eski öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine Gülen'in kitaplarının verildiğine yönelik sözlerini haberine taşıdı ancak tek satırla geçiştirdi.

FT DEĞİL SANKİ FETÖ TİMES

İngiliz Financial Times gazetesi dünkü başyazısında Türkiye karşıtı, FETÖ destekçisi yayınlarını sürdürdü. Gazete, FETÖ tasfiyelerinin endişe verici bir boyuta ulaştığını ifade ederek büyük bir skandal örneği sergiledi. FETÖ ile PKK operasyonlarını muhalifler hedef alınıyormuş gibi yansıtan İngiliz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'uzlaşma'ya çağırdı!

AHLAKSIZ GAZETECİLİK

İngiliz yayın organları 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek vermek yerine FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı.

İŞTE O İSİMLER

BBC'nin 10 ülkede FETÖ yöneticileri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileriyle röportajlar yapan ekibinin içinde bulunan bazı isimler ise şöyle: BBC Dünya Servisi'nden İran, Afganistan ve Rusya muhabiri Jenny Norton, BBC Dünya Servisi'nden Çağıl Kasapoğlu, BBC Endonezya ekibinden Jerome Wirawan, BBC Rusya'dan Olga Ivshina ve BBC Pakistan ile BBC Birleşik Arap Emirlikleri'nden Iram Abbasi.