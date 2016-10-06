Batı medyasından alçak FETÖ propagandası

Dünyanın en büyük haber kanallarından olan BBC, enerjisini dünya genelindeki FETÖ okullarını övmek için kullandı. Dünyada son derece önemli gelişmeler olurken 10 ülkede birden haber kaynaklarını ve çalışanlarını organize ederek bu ülkelerde kapatılan FETÖ okullarının yöneticileri, öğrencileri ve veliler ile röportajlar yaptı. Böylece ilk kez büyük bir Batılı medya kuruluşu FETÖ'ü korumaya aldı.
MAĞDUR EDİLDİLER İDDİASI
BBC'nin 23 Eylül'de yayımlanan haberinde FETÖ okulları övülürken, okulların kapatılmasıyla boşta kalan insanların mağdur olduğu iddia edildi. BBC, FETÖ okullarını korumak için aralarında Pakistan, Kenya, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, ABD, Kırgızistan, Afganistan ve Endonezya'nın da bulunduğu toplam 10 ülkedeki tüm haber kaynaklarını senkronize şekilde harekete geçirdi.
MANİPÜLASYONA ÇANAK
BBC FETÖ okullarının disiplin ve ahlak gibi değerler üzerine kurulu olduğunu iddia etti. Okul yöneticileri de okulların Gülen'den esinlendiğini ancak Gülen'le bağlantısı olmadığını ve FETÖ'den finansal destek almadıklarını iddia ettiler. BBC haberinde bu okulların başta Rusya ve Özbekistan olmak üzere birçok ülkede kapatıldığını da yazdı ancak bu okulların kapatılma gerekçeleri olan skandallarına hiç değinmedi.
GÜLEN'E MASUMİYET SÜSÜ VERDİ
BBC'nin haberinde ilginç noktalardan birisi bu okullarda Gülen'e ilişkin ya da dini hiçbir kitap okutulmadığı iddiası oldu. Gerçekleri daha fazla kapatamayan BBC Kenya'daki bazı eski öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine Gülen'in kitaplarının verildiğine yönelik sözlerini haberine taşıdı ancak tek satırla geçiştirdi.
FT DEĞİL SANKİ FETÖ TİMES
İngiliz Financial Times gazetesi dünkü başyazısında Türkiye karşıtı, FETÖ destekçisi yayınlarını sürdürdü. Gazete, FETÖ tasfiyelerinin endişe verici bir boyuta ulaştığını ifade ederek büyük bir skandal örneği sergiledi. FETÖ ile PKK operasyonlarını muhalifler hedef alınıyormuş gibi yansıtan İngiliz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'uzlaşma'ya çağırdı!
AHLAKSIZ GAZETECİLİK
İngiliz yayın organları 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek vermek yerine FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı.
İŞTE O İSİMLER
BBC'nin 10 ülkede FETÖ yöneticileri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileriyle röportajlar yapan ekibinin içinde bulunan bazı isimler ise şöyle: BBC Dünya Servisi'nden İran, Afganistan ve Rusya muhabiri Jenny Norton, BBC Dünya Servisi'nden Çağıl Kasapoğlu, BBC Endonezya ekibinden Jerome Wirawan, BBC Rusya'dan Olga Ivshina ve BBC Pakistan ile BBC Birleşik Arap Emirlikleri'nden Iram Abbasi.
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İngiliz bbc konuşmuyor ABD konuşuyor abd nin medya oyunu
Bu Fetö denen terör örgütünü zaten ingilizler kurdu cıa kaptırdı şimdi ortak hareket edip bu şerefsizi yeniden parlatmaya çalışıyorlar çünkü Türkiye'de yapamadıklarını diğer ülkelerde yapacaklar... Sahipleri hep aynı itler değişiyor
Ey İngiliz Osmanlıyı tesviye ettin ama Türkiye yi yapama çaksın satılmış Fetoyla değil bütün dünyayı salsanız üstümüze karşınızda 1920-1980 in Türkiyesi yok asıl düşman sizsiniz bunu Türk Milleti biliyor istediğin kadar oyun oyna senin gibi bir kafire ne Türkiyeyi nede Reyisi yedirtmeyeceğiz
ite bak saklandığı inine bak. gitmiş şeytan üssünde saklanıyor. başka saklanacak yer bulamadınmı? onlarla birlikte ağzından salyalar akıta akıta cehennem çukuruna yuvarlanacaksın. alçan hain.
itin sahibi itin it yaşlanıpta tüyleri dökülmeye başlarsa onu çöpe atar . bir gün bu iti de çöpe atacaklar. alçak deccal. seni o zaman toprak bile kabul etmeyecek.
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