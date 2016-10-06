Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Ankara'da Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım , gündeme dair çok önemli açıklamalarsa bulundu.

Başbakanın konuşmasından satırbaşları;

Etrafımızda pek çok istikrarsızlık var. Suriye'de biran önce bu anlamsız savaşın bitmesi için yakın temaslarımız devam ediyor. Türkiye sadece bölücü terör örgütüyle uğraşmıyor. Türkiye DAEŞ ile de mücadele ediyor. Fırat Kalkanı'nı başlattık. Bunun amacı hudut güvenliği ile bölgedeki vatandaşlarımızın can vemal kaybını önlemek. Bin kilometrekarelik alan terör unsurlarından temizlenmiş, asli unsuru olan Suriyeli mülteciler yerleşmeye başladı. Cerablus 200 sivil varken, 2 bin - 2 bin 500 sivil hayatını yaşamaya başladı. Okullar açıldı. Biz için bir yerinden başladık.

MUSUL OPERASYONU

Türkiye'nin bu konuda hassasiyeti belli. Musul'da 2 milyon kişi yaşıyor. Musul'un DEAŞ'ten temizlenmesi lazım. Başika'daki birliklerimiz bunun için zaten mücadele ediyor. Bu operasyonun yaklaştığı günlerde Irak'tan anlaşılmaz bir tepki geliyor. DEAŞ ve PKK'nın bölgedeki varlığını bırakıp Türkiye'nin varlığına laf söylemesinin hiçbir anlamı yok. Bağdat ne söylerse söylesin DEAŞ ile mücadele için, bölgedeki demografik yapının korunması için Türkiye bölgede kalmaya devam edecek. Daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye hakkında ileri geri konuşmak Irak'ın hakkı değildir.

PKK OPERASYONLARI

Temmuz ayından itibaren terörle mücadele yeni bir döneme başladık. Çukur siyasetleri bölgeye çok büyük tahribatlar verdi. Çok insan bundan zarar gördü. Şehirler yerle bir oldu. Şehitlerimiz oldu. Bütün bunlar geride kaldı. Bütün bu ilçelerde yeniden imar faaliyetlerine başladık. Yaralar süratle sarılıyor. Esnafın borçları yeniden yapılandırıldı. Krediler temin edildi. Bir yıl içinde en az 15 bin konut yapılacak. 4 yıl içinde ise 67 bin konut yapılacak. Bunların maliyeti 140 milyar lirayı buluyor.

Bölgede Ak Parti olarak çok büyük hamleler yaptık. 2002 yılında bugün cazibe merkezi yapmaya karar verdiğimiz 23 kentin milli geliri kişi başına 750-800 dolardı. Bugün ise 5500 doları buluyor. Son 14 yılda pozitif ayrımcılık yaptık. Bunu terörle mücadele ederken yaptık. Bir yandan güvenliği sağlamak için mücadele ettik bir yandan da bölgeye yatırım yapmaya devam ettik.

Kürtlerin sorununu çözmek onları evinden barkından etmek mi? Bölgedeki halkımız bilsin Kürt sorunu yok. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımızın PKK sorunu var. Bunlar ne Kürtleri ne Türkü temsil ediyor. Bunlar bu ülkenin gelişmesini engelliyor. FETÖ da BETÖ da aynı. İpleri aynı yerde. Maksat Türkiye'nin hızını kesmek ama başamayacaklar. 15 Temmuz'da FETÖ dersini aldı, şimdi de BETÖ dersini alacak.

12 BÖLGE BELİRLENDİ

Hedefimiz Türkiye'yi terörle anılan bir ülke olmaktan çıkarmak. Başarılı bir operasyon yürüyor. Kırsalda hudut boylarında bunların kümelendiği bölgeleri biliyoruz. Bütün güvenlik güçlerimiz 12 bölgede müthiş bir mücadele içinde. Bölgede terörle mücadeleye destek yüzde 90'lara ulaştı. Bölge halkı da ne yapın edin bunları temizleyin diyor. Bizde milletin dediğini yapmak zorundayız. İstikrar olan yerde her şey olur. Eğer Türkiye koalisyon ile 15 Temmuz'u yaşasaydık bugün bunların hiçbirini konuşamazdık. Vatanını milletini seven kahraman halkıyla o gün bütün dünyayı ters köşe yaptık. Bazı densizler bizim çocuklar başardı diyordu ama gün ağırınca mosmor oldular. Halkı ve hakkı hesaba katmayan hiçbir işin başarılı olma şansı yoktur. Halkın gücü o gün tankın gücünün üstüne çıktı. Ne kadar gurur duysak azdır.

KİMSE KEYFİ DAVRANAMAZ

Ticaret canlanması için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bunun için bazı kararlar aldık. Yaklaşık 15 milyarlık bir canlanmayı sağlayacak tedbirleri aldık. Bankaların ticaretçiye, sanayiciye gerektiği kadar yardımcı olmadığı şikayetleri aldım. İki konu var. FETÖ ile mücadelede iş dünyasında biz şirketleri değil çalışanları cezalandıracağız. Bizim şahışlarla sorunumuz var. Bunun için mahkemeler kayyum atıyorlardı. Bunların uzmanlığı tartışılıyordu. Bütün şirketler bu nedenle TMSF'ye devrediliyor. Bu konuda uzman. Bu talebinizi dikkate aldık. Böylece halka açık şirketlerin değerleri artmaya başladı. Türkiye bir hukuk devleti. Biz işin yürütme tarafındayız. Yasama kendi işini yapacak, Meclis'te kendi işini yapacak. Ama hesabı biz veriyoruz. FETÖ ile mücadele ile standartların dışında keyfi kararlar verenler varsa tek tek ele alıp gereğini yapacağız. Kamu yetkisi kullanan hiç kimsenin keyfi davranma hakkı yoktur. Adaletli olacak. Olayları intikam boyutuyla ele alırsak FETÖ ile mücadelede başarılı olamayız ve yeni mağduriyetler yaratırız. Biz bu konunun üzerine gideceğiz. Bundan şüpheniz olmasın.

Salı günü OVP'yi açıkladık. Gelecek 3 yıllık öngörülerimizi paylaştık. Gerçek ekonomiye daha fazla kaynak aktarmaya devam edeceğiz. Bütçe açığımız artsa bile yatırımlarda kısıntıya gitmiyoruz. Yapısal değişim ve dönüşüm reformlarına devam edeceğiz. Uygulamadan kaynaklanan sorunları teker teker ortadan kaldıracağız. Yatırımcımız sanayicimiz bu nedenle üzülüyor. Beraber çalışacağız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün sorunların takipçisi olacağız. Düzenleme yeterince var ama uygulamada farklı farklı sıkıntılar yaşanıyor. Bundan da iş dünyası zarar görüyor. Sahada neler yaşanıyor bunların hepsini yakından takip edeceğiz.



İŞ DÜNYASINA 23 İL İÇİN ÇAĞRI

Bir yandan darbeyle uğraşırken bir yandan da düzenlemeler yaptık. Bunları çoğu ekonomi ile ilgiliydi. Türkiye Varlık Fonu, BES'te otomatik katılım gibi. Bunlar önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek adımlardı. Yurdun her köşesine vatandaşlarımız rahatça seyahat edecek. Cazibe merkezi olarak tanımladığımız 23 il için bir çalışma başlatmanızı istiyorum. Hepimiz taşın altına koyacağız. El eli yıkar, elde döner yüzü yıkar. Bu bölgeler için pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun karşılığını vereceğiz. Ne istiyorsanız alacaksınız. Türkiye'nin mutlak üstünlüğü yok. Petrolümüz yok. Bizim genç nüfusumuz var. Bu birçok ülkede yok. Bunu kullanmanın zamanı geldi. Gençlerimizi iyi eğiteceğiz.

ONLARA DAHA FAZLA ŞANS TANIYACAKSINIZ

Bakın çıraklıkla ilgili düzenlememiz var, meslek okullarıyla ilgili düzenlememiz var. Gençleri işe aldığınızda bütün yüklerini biz karşılıyoruz hem de 12 ay boyunca. Çıraklık eğitimindeki masrafları da biz karşılıyoruz. Onlar gelsin işi öğrensin maaşı dahil her şeyi veriyor. OSB'lerde meslek okulu açmak isteyenler buyurun açın, desteği veriyoruz. Yeter ki gençlerimize yatırım yapın. Gençlerimiz dağa çıkmaktan daha heyecan verici yerler olduğunu bilmeli. 4-5 civarında dağa çıkan genç vardı, 400 bile yok şu an. Onlara daha çok şans tanıyacaksınız ve biz de destek vereceğiz. Finansmana erişim. Bunun için tedbirler alıyoruz. Exim Bank desteklerini 3 kat artırıyoruz. Kalkınma Bankası üzerinden bütün işler finanse edilecek. Diğer bankalar başka işlere daha çok yöneliyorlar. Kalkınma Bankası finanse edecek, parasal desteklerini verecek. Türkiye Varlık Fonu'nu Türkiye'nin geleceğini inşa edecek projelere kaynak için ayıracağız. Bütçe açığını fazla şişirmemek için yatırıma biraz para ayırsaydık bu yolları, köprüleri yapamazdık. Vatandaş devlet işbirliği ile yaptık. 50 milyar dolarlık ilave kaynakla bu işleri yaptık.

FETÖCÜLERE NET MESAJ

FETÖ'cüler himmet paralarını lobi şirketlerine, dışarıdaki yandaşlarına aktarmaya devam ediyor. Ama suyu kestik. Borudaki suyu ne kadar kullanırsan kullan. Şimdi de tekrar geleceğiz. Cennette buluşacağız diyorlar. Allah ıslah etsin. Bu örgütte 3 yapı var. Bir ihanet edenler, iki ibadet edenler, üç ticaret edenler. İhanet edenlere hesabını soracağız. Ticaret edenler kazandıklarını terör örgütüne aktarmışsa kuruşu kuruşuna kadar ödeyecekler. İbadet edenlerle hiçbir sorunumuz yok. Hiç endişe etmesinler. Bunların yaptığı en büyük kötülük kutsallarımızı aşındırdılar. Hiç hata yapmamak mümkün değil. Örgüt kapalı, kayıt dışı, saydam değil. İlişkileri arayınca buluyorsunuz. Ama en az hata ile yapacağız. Kurunun yanında yaş yanmayacak. Uygulamada bazı hatalar oluyor. Bunları en aza indireceğiz.

ONLAR DÜŞÜRSÜN, JAPONLAR NOTUMUZU YÜKSELTİYOR

Not düşürenler duysun. Japonlar şimdi notumuzu yükseltiyor. Bunlar notu düşürdü bizim göstergeler düzelmeye başladı. Bundan güzel cevap olur mu? Dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında Çin ve Hindistan dışında Türkiye bir numara. Ülkemiz her zaman üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Tarım bizim için stratejik olmaya devam edecek. Teşvikleri devreye sokmaya başladığımızda kısa sürede gelirlerimizi 15 milyar artırmış olacağız. Hayvancılıkta esas olan kendi hayvan varlığımızı artırmaktır.