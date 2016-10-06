Başbakan Yıldırım'dan net açıklama: Başika'dayız!

Başbakan Yıldırım, "Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacı Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini teminat altına almaktır. Bugüne kadar yaklaşık bin kilometrelik bir alan terör unsurlarından tamamen temizlenmiş ve buraya asli unsuru olan Suriyeli mülteciler yerleşmeye başlamıştır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Meclisi'nin kararıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye ile 350 kilometreden fazla hududu olan ve 30-35 senedir ülkemizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün barındığı Irak'ta, Irak merkezi yönetimi bugüne kadar hiçbir tedbir almazken ve 63 değişik ülkeden burada terörle, DEAŞ'la mücadele adıyla askeri unsurlar bulunurken bütün bunları bir kenara bırakıp Türkiye'nin oradaki varlığına takılması abesle iştigaldir. Bunun hiçbir şekilde iyi niyetle izahı yoktur. Irak hükümeti, Bağdat ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ'la mücadele için, bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir."

"TÜRKİYE HAKKINDA İLERİ GERİ LAFLAR ETMEK, IRAK HÜKÜMETİNİN HADDİ DEĞİL"

Başbakan Yıldırım, "Suriye'nin normale dönmesi için işin bir yerinden başlamış bulunuyoruz. Diğer ülkelerin de aynı şekilde bir an önce terör gruplarını ortadan kaldırarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde, bütün etnik yapıların birlikte yaşayacağı, herkesin temsil edileceği bir yönetime ulaşması, kavuşması için gerekli sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, "Bizim amacımız daha fazla insanlık dramının yaşanmaması, daha fazla kan akmaması ve bölgedeki oldu bittilerin önüne geçilmesidir. Irak'ta mahli olmayan birçok ülke orada dolaşırken, tarihi derinliğiyle bölgede her zaman olmuş Türkiye hakkında böyle ileri geri laflar etmek, Irak hükümetinin haddi değildir." diye konuştu.