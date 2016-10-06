Bakan Albayrak söz verdiği projenin açılışını yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Denizli'den sonra Adana'da EDAŞ Çağrı Merkezi açılışına katıldı. Vatandaşın elektrik ile ilgili yaşadığı sorunu kısa sürede yetkililere bildirebilmesi için yetersiz kalan çağrı merkezi sayısını artıracağına söz veren Bakan Albayrak'ın talimatları harekete geçiyor. Çağrı merkezlerinin yıl sonuna kadar yeterli düzeye ulaştırılması bekleniyor.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

- Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için harekete geçtik ve ilk adımı atıyoruz. İletişim adımını atarak insanımızı telefonun başında dakiklarca bekletmiyoruz. 21 bölgedeki enerji tedarikçisi şirketlerimiz hemen faaliyete geçerek çağrı merkezlerinin kurulması sürecini hızlandırdı.

- İkincisini açtığımız çağrı merkezlerimizin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Eskiden siyasetçiler, bakanlar, üst düzey yöneticiler medyanın karşısında 'talimat verdim' deyip işin takipçisi olmuyordu. Aşağıdaki bürokratlar gülerek 'sen talimat ver biz bildiğimizi okuyacağız' diyorlardı.

- Şimdi biz talimatı verdim dedikten sonra sürecin en yakın takipçisi olarak millete söz verdiğimiz projeleri gerçekleştiriyoruz.