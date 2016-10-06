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nde 'bomba' alarmı

bomba ihbarı nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Canlı bomba iddiaları gerçeğe aykırıdır. Sadece emniyete yapılan bomba konulduğu yönünde bir ihbar sonucunda tedbir amaçlı Adliye boşaltılmıştır." dedi.

Adliye bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, nin bomba ihbarı nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

Başsavcısı Solmaz, Adliye binasına bomba konulduğu yönünde bir ihbar olduğunu ifade ederek, "Canlı bomba iddiaları gerçeğe aykırıdır. Sadece emniyete yapılan bomba konulduğu yönünde bir ihbar sonucunda tedbir amaçlı Adliye boşaltılmıştır." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bina çevresine şerit çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Terörle mücadele ve bomba imha uzmanları Adliye binasında çalışmalara başladı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 10:18
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