Matthew Kasırgası ABD'ye yaklaşırken, can ve mal kaybının önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla 4 eyaletin valisi kendi yönetim bölgelerinde olağanüstü hal kararı verdiler.

Etkili olduğu bölgelerde şiddetli yağışlara ve sele yol açan Matthew Kasırgası, bugüne kadar 6'sı Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de olmak üzere toplam 11 kişinin ölümüne neden oldu.

Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi, dün 4. seviyede ilerleyen kasırgayı bugün 3. seviyeye indirirken, Ulusal Meteoroloji Dairesi kasırganın ABD'de de saatte 115 km hızla devam edeceğini ve şiddetli yağışlara neden olacağını bildirdi.

ABD'de, Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin okyanus kıyısında bulunan bölgelerinde ciddi bir tehdit oluşturması beklenen kasırganedeniyle 4 eyalet valisi kendi bölgelerdeki kıyı ilçelerinde geçerli olacak olağanüstü hal ilanına imza attı.

Florida Valisi Rick Scott okyanus kıyısında yaşayanlara, en az 3 gün yetecek su, gıda ve ilaç stoku yapmaları uyarısında bulunurken, Miami-Dade County'de okullar perşembe ve cuma günleri tatil edildi.

Vali Scott, 500 Florida Ulusal Muhafız askerini ilk yardım ve kurtarma çalışmaları için ayırırken, 6 bin askerin de hazırda bekleyeceği belirtildi.

Güney Carolina Valisi Nikki R. Haley ise okyanus kıyısında bir milyon kişinin yaşadığı ilçelerde çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde tahliye kararı verdi.

Georgia eyaletinde de Vali Nathan Deal, bir hafta süreyle okyanus kıyısındaki 13 ilçede acil durum ilan etti.

Çarşamba günü Florida'da iki ayrı etkinliğe katılmayı planlayan ABD Başkanı Barack Obama bunu iptal ederek yerine, başkent Washington'daki Federal Acil Durum Yönetim Kurumunu (FEBA) ziyaret ederek yetkililerden kasırga brifingi aldı.



HAİTİ'DE SEÇİM ERTELENDİ

Matthew Kasırgası nedeniyle Haiti'de pazar günü yapılması planlanan devlet başkanı seçimi ertelendi. Haiti Seçim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, özellikle adanın güneybatı kesimine büyük zarar veren kasırga nedeniyle 9 Ekim'de yapılması öngörülen seçiminin ertelendiği belirtildi. Seçim Konseyi Başkanı Leopold Berlanger, gelecek hafta seçimin ne zaman yapılacağı ile ilgili bir tarih vermeyi planladıklarını ifade etti. Hızı saatte 215 kilometreyi bulan Matthew Kasırgası nedeniyle Haiti'de 11 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Haiti Özel Temsilcisi Yardımcısı Mourad Wahba da Haiti'de en az 10 bin kişinin hastaneler ve barınaklarda kaldığını