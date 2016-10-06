Altındaki düşük fiyat yatırımcıya alım fırsatı sunuyor

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan raporda, altının ons fiyatının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı aldığı haziran ayından bu yana ilk defa bin 300 doların altına gerilediğine dikkati çekildi.

Raporda, altın fiyatlarında görülen gerilemeye ilişkin analizlere de yer verildi. Buna göre, Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını azaltacağı konusunda yapılan spekülasyonlar etkili oldu. Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımı yapabileceği beklentisi de altın fiyatlarının gerilemesine yol açtı.

Düşük fiyatların uzun dönemli yatırımcılar ve tüketiciler için alım fırsatı sunduğuna işaret edilen raporda, "Merkez bankaları para politikalarını normalleştirmeye başlasalar bile, uzun süre olağanüstü önlemlerin hayatta olduğu bir dönem, varlıkların yapısında değişikliklere yol açtı. Yatırımların getirisinin düşük, yüksek belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde altın, büyük ve küçük yatırımcıların portföyünde önemli rol oynayabilir." değerlendirilmesinde bulunuldu.