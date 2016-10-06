Alman yalan!

İzmir polisi geçen Mayıs ayında paravan reklam şirketi adı altında dolandırıcılık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler teknik takip başlattı. Dolandırıcı çete yakalandı. DolandırıcılarınAlman vatandaşlarını arayıpbahis oynama vaadiyle paralarınıgasp ettikleri anlaşıldı. Şans oyununda yüzde 100 kazanma garantisi vererek 95 bin Alman vatandaşınının 69 euro'sunu aldıkları belirlendi. Nişanlı çiftin yönettiği suç şebekesinin bu yöntemle300 bin Euro'yu (Yaklaşık1 milyon 200 TL) çaldığı öğrenilirkenzanlılar çıkarıldıklarımahkemece tutuklandı.
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