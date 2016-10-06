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Alman yalan!

Alman yalan!
İzmir polisi geçen Mayıs ayında paravan reklam şirketi adı altında lık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler teknik takip başlattı. Dolandırıcı çete yakalandı. Dolandırıcıların Alman vatandaşlarını arayıp bahis oynama vaadiyle paralarını gasp ettikleri anlaşıldı. Şans oyununda yüzde 100 kazanma garantisi vererek 95 bin Alman vatandaşınının 69 euro'sunu aldıkları belirlendi. Nişanlı çiftin yönettiği suç şebekesinin bu yöntemle 300 bin Euro'yu (Yaklaşık 1 milyon 200 TL) çaldığı öğrenilirken zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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