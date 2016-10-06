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Alçak saldırıyı yapan örgüt belli oldu

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Yenibosna'da yaşanan saldırıyı terör örgütü 'nın yaptığını belirlendi.

Alçak saldırıyı yapan örgüt belli oldu

Yenibosna'da, bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü 'nın yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, plastik patlayıcı kullanılan patlamayla ilgili kimliğini belirledikleri kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yenibosna'da bulunan 75. Yıl Polis Merkezi ve Bahçelievler Askerlik Şubesi yakınında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayla ilgili yapılan çalışmalarda saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığını belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı yapan şüphelinin eşkalini tespit etti.

PATLAYAN MOTOSİKLETİ ÖDÜNÇ VERMİŞ
Ardından, bombalı motosikletin plakasından sahibine ulaştı. Motosiklet sahibinin aracını bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. Bunun üzerine kimliği tespit edilen kişinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

PLASTİK PATLAYICI KULLANILDI
Terörle mücadele ve İstihbarat ekipleri ilk incelemelerinde, patlamada A3 veya A4 tipi plastik patlayıcı kullanıldığını tespit etti.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 22:18
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