Alçak saldırıyı yapan örgüt belli oldu

Yenibosna'da, bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, plastik patlayıcı kullanılan patlamayla ilgili kimliğini belirledikleri kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yenibosna'da bulunan 75. Yıl Polis Merkezi ve Bahçelievler Askerlik Şubesi yakınında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayla ilgili yapılan çalışmalarda saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığını belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı yapan şüphelinin eşkalini tespit etti.

PATLAYAN MOTOSİKLETİ ÖDÜNÇ VERMİŞ

Ardından, bombalı motosikletin plakasından sahibine ulaştı. Motosiklet sahibinin aracını bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. Bunun üzerine kimliği tespit edilen kişinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

PLASTİK PATLAYICI KULLANILDI

Terörle mücadele ve İstihbarat ekipleri ilk incelemelerinde, patlamada A3 veya A4 tipi plastik patlayıcı kullanıldığını tespit etti.