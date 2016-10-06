6-7 Ekim olaylarının üzerinden 2 yıl geçti

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden iki yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, HDP Merkez Yürütme Kurulu ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "sokağa çıkın" çağrısı üzerine, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu.

Çözüm Süreci'nde Doğu ve Güneydoğu'da sağlanan huzur ve güven ortamına büyük zarar veren bu şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra bölge ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına da büyük darbe vurdu.

DİYARBAKIR'DA 12 KİŞİ ÖLDÜ

Kentte yaşanan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve komiser yardımcısının da bulunduğu 14 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olaylarda 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 MOBESE kamerası zarar gördü. Gözaltına alınan 189 kişiden 175'i nöbetçi mahkemeye sevk edildi, şüphelilerden 45'i tutuklandı.

VAHŞİCE KATLEDİLDİLER

Yoksulların bayramda evlerine kurban girmesini sağlamak için çalışan Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı, ayrıca 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi, Hüseyin Dakak'ın ise başı taşla ezildi.

Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi.

Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.





OKULLARI DA HEDEF ALDILAR

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.

Tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede hizmete açıldı.

Olaylara ilişkin bin 600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olaylarda Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş'in vahşice öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin 34 sanık hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

DAVA SÜRÜYOR

Olaylara ilişkin yaşı 18'den küçük 7 suça sürüklenen çocuk hakkında Diyarbakır'da açılan ve daha sonra Ankara'ya gönderilen davalar da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirildi. Kararın ardından dosyada sanık sayısı 41'e yükseldi.

Diyarbakır'da, izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 kişinin Ankara'da yargılanmasına devam ediliyor.

Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz'un ailelerinin avukatları, cinayetlere ilişkin 41 kişinin yargılandığı davanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesini ve "azmettiricilerin" de yargılanmasını istiyor.

TAZMİNAT ÖDENDİ

Diyarbakır'da olaylarda zarar gören 73 esnafa Diyarbakır Valiliği tarafından 234 bin 997 lira ödeme yapıldı.

Hayatını kaybeden 8 kişi için yapılan başvurudan 7'si çatışmalı ortamda zarar gören, yakınlarını kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan vatandaşların mağduriyeti, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında tazmin edilerek, komisyon tarafından aralarında Yasin Börü'nün de yer aldığı 6 kişinin ailesine 170 bin lirayı bulan tazminat ödendi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü polis 42 kişinin yaralandığı "6-7 Ekim olayları"nın acısı hala tazeliğini koruyor.

Olaylarda, aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği tespit edildi.

Olaylar sırasında hastaneye yetişmek istediği 8 aylık bebeğini eylemcilerin arasında kalarak düşüren Gönül Kalkanlar'ın evlat acısı ise dinmedi.

VAN

Olayların ve tahribatın en fazla yaşandığı şehirlerin başında gelen Van'da izinsiz gösteri yapan terör örgütü yandaşları, çok sayıda iş yeri, araç, kamu binası, okul, Kur'an kursu, dershane, dernek ve yurt binasına zarar verdi.

Eylemler nedeniyle 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binası ve 523 iş yerinin büyük hasar gördüğü kentte, valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan hasar tespit komisyonlarının incelemesinden sonra Başbakanlık tarafından gönderilen ödenekler zarar gören vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Hasara uğrayan kamu binaları, okullar, dernek binaları ve Kur'an kursları da baştan sona yenilenerek hizmete başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, saldırılarda hasar gören ve yakılan 20 okulda baştan sona yenileme çalışması yürüttü. Hasarlı okullar tadilattan geçirilerek kısa sürede eğitim öğretime açıldı.

SİİRT VE BATMAN'DAKİ OLAYLAR RAPORLARA YANSIDI

Siirt ve Batman'daki izinsiz gösterilere ilişkin valilik ve emniyet tarafından hazırlanan raporlar, saldırıların boyutunu ortaya koydu.

5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt'te valilik bünyesinde oluşturulan hasar tespit komisyonu raporuna göre, gözaltına alınan 69 kişiden 16'sı tutuklandı.

Planlı yapılan operasyonlarda olaylarda kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış 2 uzun namlulu silah, 168 kalaşnikof fişeği, bir patlayıcı düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat, 2 patlayıcı mühimmat, 2 pompalı av tüfeği, çok sayıda çeşitli numaralarda av tüfeği fişeği, maske, bıçak ve satır ele geçirildi.

Olaylardan sosyal ve ekonomik hayat olumsuz yönde etkilendi. Eğitime 3 gün ara verildi. Çalışmalar sonucunda il genelinde kamu ve vatandaşlara ait iş yeri, mesken, araç ve benzeri yerlerde oluşan hasarın bedeli 23 milyon 575 bin lira olarak belirlendi.

Şiddet eylemlerinde, kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Olaylarda tahribata uğrayan yerler, devletin sağladığı imkanlarla bir bir onarılarak yeniden hizmete açılırken birçok ilde zarar gören kamu binalarının yerine fazlasıyla yenileri yapıldı.

BATMAN

İl Emniyet Müdürlüğünce 6-7 Ekim olaylarına ilişkin hazırlanan rapora göre, saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

İlde güvenlik güçlerince 105 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 32'si tutuklandı.

Olaylarda 6 kamu binası, 15 özel banka ve ATM, 2 siyasi parti binası, 62 resmi ve özel araç, 91 iş yeri ve 5 evde hasar meydana geldi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 av tüfeği, 10 molotofkokteyli, 2 sapan, bir yasak yayın ele geçirildi. Kentte zararın 4 milyon 828 bin 623 lira olduğu tespit edildi.

MARDİN

İldeki olaylarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 sivil ile 22 polis yaralandı, 14 otomobil, 69 polis aracı, kaymakamlık binaları, emniyet binaları, 39 okul, 6 siyasi parti ve 69 bina zarar gördü.

Gözaltına alınan 311 kişiden 108'i tutuklandı.

ŞIRNAK

30 kişinin yaralandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü yandaşları Cudi, Sur, Yasef ve Nur mahallelerindeki sokaklara güvenlik güçlerinin girişini engellemek amacıyla çok sayıda çukur kazdı.

İlçede ateşe verilmesi sonucu tahrip olan 10 okul ile yağmalanan 2 özel öğrenci yurdu, valilik tarafından kısa sürede onarıldı.

MÜZE YAKTILAR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarınca yakılan Ziya Gökalp Müzesi yakıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokol kapsamındaki çalışmaların ardından 1 milyon 800 bin lira harcanarak restore edilen müze binası, teşhir için en son teknoloji ile donatılmış şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edildi.

Müzedeki eserlerin yeniden sergilenebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmalara başlandı. Müze çalışmaların tamamlanması ile 2017'de ziyarete açılacak.

MÜZE YAKANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ziya Gökalp Müzesi'nin yakılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede 7'si tutuklu 12 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 54 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, 6-7 Ekim 2014'teki olaylarda YDG-H üyeleri tarafından Ziya Gökalp Müzesi'nin yakılıp yağmalanmasının terör örgütü ideolojisi doğrultusunda gerçekleştirildiği, eyleme çok sayıda YDG-H mensubunun katıldığının değerlendirildiği bildirildi.

6-7 EKİM'İN YARALARINI DEVLET SARDI

Valilikler ve kaymakamlıklarca başlatılan hasar tespit çalışmaları, olayların tahribatını gözler önüne serdi, Başbakanlık tarafından illere gönderilen ödeneklerle vatandaşların ve esnafın zararı giderildi.

Olaylarda tahribata uğrayan yerler, devletin sağladığı imkanlarla onarıldı.

Van'da 22 milyon 469 bin, Diyarbakır'da 234 bin 997, Muş'ta 3 milyon 550 bin, Mardin'de 5 milyon 180 bin, Batman'da 4 milyon ve Tunceli'de 618 bin lira olmak üzere olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.







ANNESİ ACISINI İLK GÜNKÜ GİBİ YAŞIYOR

Vahşice katledilen Yasin Börü'nün anne ve babası, 2 yıl önce kaybettikleri evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Anne Hatice Börü, 6-7 Ekim'de sakallı ve örtülü herkesin hedef alındığını belirterek, "Biz o canavarları desteklemedik, onları beslemedik. Onların davası Kürtlük davası değildi. Yasin ve arkadaşları Müslümandı ve İslamın gereği olan kurban etini dağıtmak üzere yola çıktılar, şehit oldular." dedi.

"Yasin çalışıyordu. Geleceği parlaktı, önce doktor olmak istiyordu, daha sonra fikrini değiştirdi bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi. Eğer yaşasaydı belki o da istediği üniversiteyi kazanmış olacaktı." ifadelerini kullanan Börü, şöyle konuştu:

"O gitti diye biz onu unutmadık. Oğlumun hayalini evimde yaşatıyorum. Geride kalan iki çocuğuma sürekli Yasin'i anlatıyorum. Kitaplarını gösteriyorum 'bakın bu Yasin ağabeyinizindir' diyorum. Yemek yaptığımda, 'bunu severdi', 'bunu sevmiyordu' diyorum. Sanki bir yere gitmiş tekrar dönecek gibi içimizde yaşatmaya çalışıyorum."

"DEMİRTAŞ'IN VE DİĞERLERİNİN DE YARGILANMASINI İSTİYORUM"

Yasin Börü davasında sanık avukatlarının FETÖ'yü gerekçe göstererek davayı kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını ileri süren Börü, "Sokağa çağıran HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tı. Bu vahşeti yapan PKK yandaşlarıydı. Demirtaş'ın ve diğerlerinin de yargılanmasını istiyorum." dedi.

Baba Fikri Börü ise 6-7 Ekim'de yaşananların sık sık gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, oğlunun yokluğuna halen alışamadığını söyledi.

Börü, 6-7 Ekim olaylarında sokaklarda olup, saldırılarda bulunanların yakalanıp cezaevine konulmasını istediklerini belirterek, "Yasin'in davası 200 yıl da geçse unutulmayacak." ifadesini kullandı.