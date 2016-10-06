38 yıldır mezar taşıyla geziyor!

Balıkesir Erdek'te yaşayan Muharrem Özbinici (76), 1978 yılında halasının oğlunu kaybetti. Ardından mezar taşı yaptırmak için gittiği mermercinin "Sana da bir mezar taşı yapalımmı abi?" sorusuna olumlu cevap verdi. Servis şoförü olduğu için hayatı yollarda geçen Özbinici, 38 yıldır mezar taşını yanından ayırmadı. Son olarak taşı satın aldığı mezar yerine bırakan Özbinici, "Arabaya binen, inen yolcular hep mezar taşını soruyordu. Sorulara dayanamayıp evime götürdüm. Uzun bir sürede evimde muhafaza ettim. Herkes şaşırıyor. Bana göre normal bir durum" dedi.
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