10 istediler 3 aldılar

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 8 ay önce alkolü direksiyon başına geçip polis memuru Fatih Alagöz'ü şehit etti. Bir polisi de yaraladı. Çetin'in 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava dün sonuçlandı. Alagöz'ün eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Rüzgar Çetin, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla serbest bırakıldı. Skandal karar, tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Birçok vatandaş, bu duruma tepki gösterdi. Çetin'in serbest kalması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Peki Alagöz ve Çetin aileleri nasıl anlaştı? Polisin ailesi, şikayetten neden vazgeçti? TAKVİM işte o anlaşmanın perde arkasına ulaştı. İddialara göre; kazadan sonra Çetin Ailesi Alagöz Ailesi'yle birçok kez temas kurdu. Ancak şehit eşi şikayetinden vazgeçmedi. Çetin'in annesi de ısrarını sürdürdü. Alagöz'ü ikna etmek için defalarca Adana'ya giden anne Çetin, sonunda istediğini aldı. Ancak bir sorun vardı. Şehit polisin Çorum'da yaşayan anne babası ve iki kardeşi, kendilerinin şikayetçi olacağını bildirdi. Bunun üzerine görüşmeler iki taraflı devam etti. Bir süre sonra şehit polisin yakınları, Çetin Ailesi'nden 10 milyon lira kan parası istedi. Anne Çetin, "Bu paraçok fazla. Miktarı düşürün" dedi. Yakınları istedikleri rakamı 6 milyon liraya düşürdü. Çetin Ailesi ise son olarak 3 milyon lira teklif etti ve anlaşma sağlandı. Anne, taraflarlaÇorum'da buluştu. Şehit polisinyakınlarına 3 milyon lira, AlagözAilesi'nin avukatına da 300 binlira verdi. Ancak Çetin'in annesi, parayı bu süreçte sürekli elinde taşıdığı çantayla aileye teslim etti.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI!!! Çetin'le ilgili mahkeme kararı, yeni bir davaya neden oldu. Annesini bir trafik kazasında kaybeden Canan F., karardan vicdanen rahatsız olduğunu belirterek, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Canan F., üye hakimler Arzu D. ve Fatma A.'nın Çetin için verdiği hüküm nedeniyle Maliye Bakanlığı'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kararı eleştiren avukat Kayahan, "Vicdanları rencide edici bir karar vermişlerdir. Davanın geri döneceğini düşünüyorum" dedi.
TUTUKLAMAREDDEDİLDİ
Rüzgar Çetin'in tahliyesine savcı itiraz etti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Çetin'in yeniden tutuklanması istemi ise reddedildi.
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