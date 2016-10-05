Yüksekdağ hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, Yüksekdağ hakkında, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle hazırladığı iddianamenin kabulünün ardından ilk duruşma Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya sanık Yüksekdağ katılmazken, avukatları Sevda Çelik Özbingöl ile Bekir Benek duruşmada hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, milletvekili Yüksekdağ'ın mahkemeye zorla getirilemeyeceğini ileri sürerek, ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirtti.

Terör içerikli kritik duruşmaya katılmayan Yüksekdağ'ın "zorla getirilmesine ve SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınmasına" karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.