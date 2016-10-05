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Yüksekdağ hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan HDP Eş Genel Başkanı 'ın mahkemeye zorla getirilmesi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınması kararlaştırıldı.

HDPKKlı Yüksekdağ hakkında karar verildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, Yüksekdağ hakkında, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle hazırladığı iddianamenin kabulünün ardından ilk duruşma Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya sanık Yüksekdağ katılmazken, avukatları Sevda Çelik Özbingöl ile Bekir Benek duruşmada hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, milletvekili Yüksekdağ'ın mahkemeye zorla getirilemeyeceğini ileri sürerek, ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirtti.

Terör içerikli kritik duruşmaya katılmayan Yüksekdağ'ın "zorla getirilmesine ve SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınmasına" karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 16:06
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Attila Attila

Tikayin bu alcaklari kodese, Memleketi bunlardan bir an önce temizleyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 16:58
memo memo

bu ve bunun gibi yaratiklar iyilikten anlamaz bunlara anladigi dilden konusacaksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.10.2016 16:38
fatih fatih

Bu ajan dandik ucube kadın kürtlerin de başına bela olmuş bir an evel kodese girmesi ve çıkmamak üzere meymenetsit eski bir terörist artığı kimin piyonu araştırılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.10.2016 16:19
Realist Realist

Şu sırtını PEKEKEYE dayayan solucanların ümüğünü sıkın, korkmayın sonuna kadar arkanızdayız, can verilecekse can, baş verilecekse de baş veririz, söz konusu sadece Türkiye değil, Ümmetin selameti için bu küffar uşaklarının alayının boynunu koparmak elzemdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.10.2016 16:17
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