Yük trenine hain saldırı

Elazığ-Tatvan seferini yapan TCDD'nin 53014 sefer sayılı yük treni, saat 15.00 sıralarında Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş'un Zengök istasyonu arasında seyir halindeyken daha önce PKK'lı teröristler tarafından raylara döşenen el yapımı patlayıcılar infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 6 vagon raydan çıktı. Patlama nedeniyle Elazığ-Tatvan tren yolu trafiğe kapatılırken, bölgede operasyon başlatıldı.