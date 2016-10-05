Elazığ-Tatvan seferini yapan TCDD'nin 53014 sefer sayılı yük treni, saat 15.00 sıralarında Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş'un Zengök istasyonu arasında seyir halindeyken daha önce PKK'lı teröristler tarafından raylara döşenen el yapımı patlayıcılar infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 6 vagon raydan çıktı. Patlama nedeniyle Elazığ-Tatvan tren yolu trafiğe kapatılırken, bölgede operasyon başlatıldı.
Yük trenine hain saldırı
Elazığ-Tatvan seferini yapan yük treni Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş arasında seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonrası 6 vagon raydan çıkarken, yol trafiğe kapatıldı.
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