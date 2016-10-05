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Yük ine hain

Elazığ-Tatvan seferini yapan yük i Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş arasında seyir halindeyken 'lı teröristler tarafından raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonrası 6 vagon raydan çıkarken, yol trafiğe kapatıldı.

Yük trenine hain saldırı

Elazığ-Tatvan seferini yapan TCDD'nin 53014 sefer sayılı yük i, saat 15.00 sıralarında Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş'un Zengök istasyonu arasında seyir halindeyken daha önce 'lı teröristler tarafından raylara döşenen el yapımı patlayıcılar infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 6 vagon raydan çıktı. Patlama nedeniyle Elazığ-Tatvan tren yolu trafiğe kapatılırken, bölgede operasyon başlatıldı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 18:29
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