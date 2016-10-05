Yeni darbe için gizlenen 39 kişiye gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılanan 'kripto FETÖ'cü' subay ve astsubaylara yönelik operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde Silahlı Kuvvetler içerisinde yuvalanan ve FETÖ abilerinin talimatlarıyla hareket eden FETÖ'cü çoğu albay, subay ve astsubay ile bunların bağlı olduğu imamlar gözaltına alındı.

YENİ DARBE İÇİN GİZLENDİLER!

Gözaltına alınan şüphelilerin askeri lise ve harp okulu dönemlerinden itiabaren FETÖ ile irtibatta oldukları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geri planda durdukları, darbe sonrası FETÖ'cü askerlerin tamamının ordudan tasfiye edilmesinin önüne geçmek amacıyla 'Kripto, Uyuyan Hücre' olarak darbeye katılmadıkları, bir sonraki darbe girişimi ve benzeri eylemlerde görev almak üzere gizlendikleri anlaşıldı.

11 KURMAY ALBAY, 17 ALBAY, 5 ASTSUBAY

39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 11 kurmay albay, 17 albay, 5 astsubaydan oluşan asker şahıs ve asker şahıslar bağlantılı 6 imam toplam 39 kişi savcılıktaki sorguları ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamında tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler sorguya alındı. Sivil imamlardan birinin Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan olduğu ve tutuklamaya sevk edilen isimler arasında yer aldığı belirlendi.

TAMAMEN DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN 15 TEMMUZDA ORTAYA ÇIKMADILAR

Şüphelilerin FETÖ'nün lise ve harp okulları öğrenim dönemlerinden başlayarak örgütün emri ile hareket ettikleri, uzun yıllar örgüt içerisinde bulundukları, 15 Temmuz'da dahi örgütün TSK'daki yapılanmasının tamamen deşifre olmaması adına ortaya çıkmadıkları belirlendi.