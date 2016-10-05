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’dan 121 ülkeye FETÖ mektubu

Yargıtay’dan 121 ülkeye FETÖ mektubu
, 121 ülke ve aralarında Pensilvanya'nın da bulunduğu eyalet başsavcılarına mektup yazıp FETÖ'nün amaçlarını ve 15 Temmuz'u anlattı.

40 YILLIK ÖRGÜTLENME
Başsavcı Akarca tarafından kaleme alınan 3 sayfalık mektubun hazırlık aşamasında öncelikle hangi ülkelere gönderileceği planlandı. Başsavcılık, FETÖ'nün okullarının bulunduğu ülkeler öncelikli olmak üzere 121 ülke belirledi. Ayrıca, terör örgütünün elebaşı 'in bulunduğu ABD'nin bütün eyaletleri ile bölge başsavcılıklarına da gönderilmesi benimsendi. Bu kapsamda mektup ABD'deki 93 başsavcılığa da mektup gönderildi. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM başta olmak üzere devletin kurumları ile sivil halkın üzerine bomba atıldığı hatırlatılan mektupta şöyle denildi: "FETÖ/PDY, 40 yıl içinde yargı, mülkiye, emniyet ve TSK kadroları arasına sızarak bu girişimde bulunmuştur... Fetullah Gülen cemaatinin 'silahlı bir terör örgütü' olarak kabul edilmesi yaşamsal bir zorunluluktur." Başsavcı Mehmet Akarca'nın mektubuna, aralarında ABD'deki başsavcılıkların da bulunduğu muhataplarından yanıtlar da gelmeye başladı. Yanıtlarda özetle, "Türk halkının demokrasi iradesinin ve anayasal düzenin askeri güç tarafından çiğnenmesi kabul edilemez" denildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 00:25
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