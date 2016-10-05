Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan 66 hakim ve savcıyı oy birliğiyle meslekten ihraç etti.

HSYK Genel Kurulu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta geçici olarak meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcıların durumunu görüştü.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin HSYK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca, 66 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HSYK Genel Kurulunca, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 2 bin 847 hakim ve savcının 24 Ağustos, 543 hakim ve savcının ise 2 Eylül'de meslekten ihraç edilmesi kararlaştırılmıştı.

Böylelikle 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 456 oldu.