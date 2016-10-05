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'de PKK'lı hainlere

'nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkisi ile Tunceli-Pülümür Karayolu'nda araç yakarak kaçan teröristlere yönelik başlatılan lar devam ediyor.

Tuncelide PKKlı hainlere operasyon

Aliboğazı mevkisine yakın bir noktada düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Hava destekli operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgeye takviye birlikler gönderildi.

PÜLÜMÜR KARAYOLUNDA BİR ARACIN YAKILMASI

Öte yandan, dün gece terör örgütü mensuplarının -Pülümür Karayolu Samanlı mevkisinde yol keserek FEDAŞ'a ait bir aracı yakmasının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerince kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sürdürülen operasyon çerçevesinde bölgeye sevk edilen kobra tipi helikopterlerin, teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama tarama faaliyetini de aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 19:56
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