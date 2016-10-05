Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ soruşturma kapsamında 540 askeri personeli açığa aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutantığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 olmak üzere 540 personel, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın imzasıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırılanların 368'inin subay olduğu bildirildi.
Bakan Işık, FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 3 bin 699 askeri personelin ihraç edildiğini söyledi.
TSK'da FETÖ temizliği
FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 askeri personel geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ soruşturma kapsamında 540 askeri personeli açığa aldı.
Etiketler: TSK , FETÖ , açığa alma , soruşturma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.