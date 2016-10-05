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'da temizliği

sı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 askeri personel geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.​

TSKda FETÖ temizliği

Milli Savunma Bakanlığı, kapsamında 540 askeri personeli açığa aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutantığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 olmak üzere 540 personel, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın imzasıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılanların 368'inin subay olduğu bildirildi.

Bakan Işık, FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 3 bin 699 askeri personelin ihraç edildiğini söyledi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 18:41
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