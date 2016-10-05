Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ soruşturma kapsamında 540 askeri personeli açığa aldı.



Deniz Kuvvetleri Komutantığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 olmak üzere 540 personel, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın imzasıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.



Görevden uzaklaştırılanların 368'inin subay olduğu bildirildi.



Bakan Işık, FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 3 bin 699 askeri personelin ihraç edildiğini söyledi.