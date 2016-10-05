Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Birleşmiş Milletlerin DAEŞ ile mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde devam eden harekat, 43'üncü gününe ulaştı.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Azaz-Rai bölgesinde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatısında yer alan Türkman Barı, Kuaybah, Boztepe ve Hardanah meskun mahallerinde kontrol sağladı.

Son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, 17 muhalif yaralandı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI

Rai doğusunda yer alan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DAEŞ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK unsurları ile yaşanan çatışmada bir asker şehit oldu, üç asker ise hafif şekilde yaralandı.

Söz konusu çatışmada 18 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhalif unsurlar, harekatın başlangıcından bu yana 115 meskun mahalde, yaklaşık 980 kilometrekarede kontrol sağladı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bin 875 hedefe, ateş destek unsurlarından 7 bin 100 atışın yanı sıra bin 552 tank atışı gerçekleştirildi.

Terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar 28 mayın ile bin 10 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Ayrıca dün, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 75 DAEŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından Fırtına obüsünden 221, çok namlulu roketatarlardan 40, tanklardan 14 atışı yapıldı.

Bu atışlar sonrasında silah mevzileri, geçici barınma alanları, park halindeki iki araç tam isabetle etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATLARI

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan hava harekatıyla dün Aktarim, Rasm al Ward, Kabtan ve Dabık'ta bulunan 6 hedefe bomba atıldı, terör örgütü DAEŞ'in komuta yeri olarak kullandığı ve bölge sorumlusunun bulunduğu iki bina, bir kontrol noktası, silah mevzisi haline getirilmiş bir bina ve iki toplanma noktası imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından, Türkmen Barı, Ziyara, Suran, Aktarin, Titanah bölgelerine yönelik icra edilen 9 hava harekatı sonucunda, 5 terörist etkisiz hale getirildi, bir ağır silah, mevzi olarak kullanıldığı tespit edilen üç bina imha edildi.