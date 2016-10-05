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terörü

Hasan Bat, lerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olay büyük tepki çekti. Katiller dün güvenlik güçleri tarafından enselendi!

Tinerci terörü
İşadamı Hasan Bat (55), geçtiğimiz gece Eminönü'nde bulunan işyerinin önünde oturan leri 'Buradan gidin' diye uyardı. Sinirlenen tinerciler ile işadamı Bat ve oğlu arasında tartışma çıktı. Caniler bıçakla önce işadamına ardından oğluna saldırdı. Onur Bat aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hasan Bat ise kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan işadamı kurtarılamadı. Oğlunun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Emniyet güçleri de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Dün cinayetin failleri Vural O. ile Ercan O. yakalandı. Olayın ardından İstanbullu vatandaşlar da paniğe kapıldı. Tinercilerin caddelerde ve toplu taşıma araçlarında korku saçtığını belirtip güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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