Teröristlere erzak götüren kadın öldürüldü

Geçici Askeri Yasak Bölge ilan edilen Bitlis Sehi Ormanlık Bölgesi'ne güvenlik kuvvetlerince düzenlenen hava operasyonu esnasında bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si terörist, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Mart-31 Aralık 2016 tarihlerinde Geçici Askeri Yasak Bölge ilan edilen Bitlis Sehi Ormanlık Bölgesi'ne güvenlik kuvvetlerimizce 4 Ekim 2016 saat 11.00'de düzenlenen hava operasyonu esnasında 2'si terörist olmak üzere, 3 kişi yaralanmış ve bir kişi hayatını kaybetmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda ölen şahsın aynı bölgede bulunan 'Şorej' kod adlı teröristin Devrim Erdemir'in annesi R.E, yaralı şahsın ise A.B olduğu tespit edilmiştir. Yaralı teröristlerin ise Engin Çetin ve Erdal kod adlı bir terörist olduğu belirlenmiştir. Olayın gelişimiyle ilgili olarak, Şorej kod adlı terörist Devrim Erdemir'in annesi R.E'nin 04 Ekim'de sabaha karşı bölgede bulanan teröristlere götürmek üzere aldığı yaşam ve diğer malzemelerle olayın olduğu Geçici Askeri Yasak Bölge ilan edilen Bitlis Sehi Ormanları Bölgesi'ne eniştesinin aracıyla gittiği, olayın gerçekleştiği bölgede bağ, bahçe ve tarım arazisinin olmadığı, yerleşim yerlerinin boş olduğu, şahısların bölgeye bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık maksadıyla gittikleri ve 7-8 teröristle buluşarak kahvaltı yaptıkları, operasyon düzenlenen bölgenin daha önce de bölücü terör örgütü tarafından barınma ve erzak dağıtımı için kullanıldığı tespit edilmiştir."