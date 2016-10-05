Skandala gebe!

Hatay'da yaşanan bebek skandalı cezasız kalmadı. 2013 yılında kendisi gibi üniversite öğrencisi olan erkek arkadaşı S.K.'dan (23) hamilekalan A.Y. (22) bebeği aldırmak için, Adana'daki özel bir tıp merkezinde çalışan doktor D.U.'yabaşvurdu. Ancak doktor25 bin TL isteyince bebeği aldıramadı. Doğunca evlatlık vereceğinisöyledi. Doktorun teklifiyle, 2014'te A.B. adlı bir kadının kimliğiyle doğum yapan A.Y, erkek bebeği yine doktorun bulduğu İskenderun'da oturan A.B.'ye verdi. A.B., toplum sağlığı merkezi topukkanı alınması için bebeği isteyincepaniğe kapıldı. Nüfus cüzdanını kaybettiğini söyledi. Başlatılan soruşturmada skandalortaya çıktı. Savcılık bebeklerini veren gençler, 2 doktor, çocuğu alan çift, kimliğini kullandıran kadın ve eşi ile ambulans şoförü hakkında, 'Hürriyetten yoksunkılma', 'Resmi belgede sahtecilik've 'Çocuğun soy bağınıdeğiştirme' suçlarından, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
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