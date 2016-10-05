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Skandala gebe!

Gayri resmi ilişkiden doğan çocuğu sahte evrak düzenleyerek bir aileye veren üniversiteli çift ile 2’si 8 kişi hakkında dava açıldı.

Skandala gebe!
Hatay'da yaşanan bebek skandalı cezasız kalmadı. 2013 yılında kendisi gibi üniversite öğrencisi olan erkek arkadaşı S.K.'dan (23) hamile kalan A.Y. (22) bebeği aldırmak için, Adana'daki özel bir tıp merkezinde çalışan doktor D.U.'ya başvurdu. Ancak 25 bin TL isteyince bebeği aldıramadı. Doğunca evlatlık vereceğini söyledi. Doktorun teklifiyle, 2014'te A.B. adlı bir kadının kimliğiyle yapan A.Y, erkek bebeği yine doktorun bulduğu İskenderun'da oturan A.B.'ye verdi. A.B., toplum sağlığı merkezi topuk kanı alınması için bebeği isteyince paniğe kapıldı. Nüfus cüzdanını kaybettiğini söyledi. Başlatılan soruşturmada skandal ortaya çıktı. Savcılık bebeklerini veren gençler, 2 doktor, çocuğu alan çift, kimliğini kullandıran kadın ve eşi ile ambulans şoförü hakkında, 'Hürriyetten yoksun kılma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Çocuğun soy bağını değiştirme' suçlarından, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

NAZAN ERDEM
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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