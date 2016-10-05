‘Seni aldatıyorum’ sözü delirtmiş

Antalya'da annesi için 4 bin lirakredi çektiği gerekçesiyle eşi FatmaKızılçelik'i (28) öldüren OsmanKızılçelik (32) hakkında ömür boyuhapis istemiyle iddianame hazırlandı.Tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısınaçıktı. Kızılçelik, "Olay günü eşimlekredi meselesi yüzünden tartıştım.Beni en yakın arkadaşım Caner ilealdattığını söyledi. O an delirdim.Ellerimle boğdum. Daha sonra dakayınvalidemin evine gidip kızımısevdim" dedi. Duruşma ertelendi.
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