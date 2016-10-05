‘Seni aldatıyorum’ sözü delirtmiş

Antalya'da annesi için 4 bin lira kredi çektiği gerekçesiyle eşi Fatma Kızılçelik'i (28) öldüren Osman Kızılçelik (32) hakkında ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kızılçelik, "Olay günü eşimle kredi meselesi yüzünden tartıştım. Beni en yakın arkadaşım Caner ile aldattığını söyledi. O an delirdim. Ellerimle boğdum. Daha sonra da kayınvalidemin evine gidip kızımı sevdim" dedi. Duruşma ertelendi.