İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karıştığı iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan Rüzgar Çetin'in tahliye edilmesine itiraz etti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Rüzgar Çetin'in "verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi" göz önüne alınarak oy çokluğuyla tahliye edilmesi kararına, duruşma savcısı itirazda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Şakar, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatte ise sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması talebini içeren dilekçesini, davaya bakan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme Rüzgar Çetin'in tahliyesine yapılan itirazı redderken, yurtdışı yasağı koydu.