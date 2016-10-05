  1. Bozdağ : Kılıçdaroğlu bu haberleri bir gün izlesin

'nın kurşunundan mucize kurtuluş

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş 27 yaşındaki , cep telefonu şarj cihazı sayesinde kurtuldu.

PKKnın kurşunundan mucize kurtuluş
Geçen hafta 29 Eylül'de Şemdinli'de Beyaztaş kırsalında 'lı teröristlerle girilen çatışmada kolundan ve belinden yaralanan Uzman Çavuş , Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Veli köyü'ndeki baba evine geldi. Kaymakam Serkan Keçeli ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selçuk Özen, yaralı uzman çavuşu ve ailesini evde ziyaret etti.

Çatışmada koluna isabet eden kurşun ve beline gelen şarapnel parçası ile yaralanan Kuşdemir'in, göğsüne gelen kurşundan ise cebindeki cep telefonu şarj cihazı (powerbank) sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Kurşunun cihaza isabet etmesi sonucu göğsünden yara almaktan kurtulan ve hayatta kalan Kuşdemir, şöyle konuştu:

"2 gündür arazideydik. Akşama doğru üzerimize roket geldi. Sonra belime şarapnel parçasının geldiğini hissettim. Silahımı almaya çalışırken kolumdan yaralandım. İkinci mermi de göğsüme geldi. Cebimde bulunan şarz aletini parçalamış. Bugün hayatta kaldıysam belki de bu alet sayesindedir. Çatışma yaklaşık yarım saat sürdü. Helikopter ile beni alıp hastaneye götürdüler. 3 saat ameliyatta kaldım. Şu anda iyiyim çok şükür."
Etiketler: , , ,
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 19:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar