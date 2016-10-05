  1. Belalı aşık!
  2. Mağduriyet olmamalı

Paran varsa bas gaza

Alkollü olarak kaza yapıp bir polis memurunu şehit eden , 8 ay sonra tahliye edildi. Karara vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Paran varsa bas gaza
İstanbul'da 8 ay önce alkollü araç kullanıp son sürat hızla giderken polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ü şehit eden, 1 polisi de yaralayan Rüzgar Çetin, özgür bırakıldı! Mütalasını veren savcı, Çetin'in 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsini isteyip "tutukluluk hali devam etsin" dedi. Son savunmasını yapan Çetin, "Almış olduğum alkol azdır. Ben kazaya sebep olacak hareket içinde olmadım. Hızlı değildim. Çok üzgünüm, keşke olmasaydı. Bir insanı sevdiklerinden ayırdığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyetinin 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Çetin, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

HEYET DEĞİŞTİ
başkanı, ceza hesaplamasının 10 yıl üzerinden değerlendirilmesi tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Ancak 2'ye 1 oy çokluğuyla karar 6 yıl 3 ay olarak belirlendi. Böylece Çetin tahliye edildi. Ehliyetine ise 1 yıl 6 ay el konuldu. Mahkeme heyetinin değiştiği, kararı yeni heyetin verdiği de öğrenildi. Şehit polis İsmet Fatih Alagöz'ün eşi ve ailesinin, 8 ay sonra davanın 5'inci duruşması öncesi Çetin hakkındaki şikâyetlerini geri çektikleri ortaya çıkmıştı. Dünkü duruşmaya katılmayan Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz, bir televizyon kanalına açıklama yaptı: "Sinan Çetin'den para almadım. Çok bunaldım, gücüm kalmadı o yüzden pes ettim. Dilekçemizde de belirttik, maddi manevi tazminat istemiyoruz. Sadece sigorta yaptırdığınızda, karşı tarafa verilecek bir 330 bin lira para var. Onu alacağım sadece... Başka da hiçbir şekilde para konusu söz konusu olmadı. Benim de ihtiyacım yok zaten". Kararı öğrenen vatandaşlardan büyük tepki yağdı.

VUR, ÖLDÜR VE TAHLİYE OL
* Paralı baban varsa gaza bas ve çarp öldür. Nasılsa adaleti parayla satın alırsın...
* Biz bu ülkede tesadüf yaşıyoruz...
* Mağdur şikayetçi değil... Karar ne olur sizce?
* Adalet yok... Nokta!
* Bir polisin değeri işte bu kadar...
* Paran varsa yaşarsın, yoksa ölürsün...
* Ailesi şikayetini geri çekmiş, ceza alması için halk olarak biz şikayetçi olalım!
* Vur öldür, tahliye ol! Bu bizim ülke mi?
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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