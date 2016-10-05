Paran varsa bas gaza

İstanbul'da 8 ay önce alkollü araç kullanıp son sürat hızla giderken polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ü şehit eden, 1 polisi de yaralayan Rüzgar Çetin, özgürbırakıldı! Mütalasını veren savcı, Çetin'in 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsiniisteyip "tutukluluk hali devam etsin" dedi. Son savunmasını yapan Çetin, "Almışolduğum alkol azdır. Ben kazayasebep olacak hareket içinde olmadım. Hızlı değildim. Çok üzgünüm, keşke olmasaydı. Bir insanı sevdiklerinden ayırdığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyetinin 6 yıl 3 ay hapiscezası verdiği Çetin, yattığı süre gözönüne alınarak tahliye edildi.
HEYET DEĞİŞTİ Mahkeme başkanı, ceza hesaplamasının 10 yıl üzerinden değerlendirilmesi tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Ancak 2'ye 1 oy çokluğuyla karar 6 yıl 3 ay olarak belirlendi. Böylece Çetin tahliye edildi. Ehliyetine ise 1 yıl 6 ay el konuldu. Mahkeme heyetinin değiştiği,kararı yeni heyetin verdiği de öğrenildi. Şehit polis İsmet Fatih Alagöz'ün eşi ve ailesinin, 8 ay sonra davanın 5'inci duruşması öncesi Çetin hakkındaki şikâyetlerini geri çektikleri ortaya çıkmıştı. Dünkü duruşmaya katılmayan Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz, bir televizyon kanalına açıklama yaptı: "Sinan Çetin'den paraalmadım. Çok bunaldım, gücüm kalmadı o yüzden pes ettim. Dilekçemizde de belirttik, maddi manevi tazminat istemiyoruz. Sadece sigorta yaptırdığınızda, karşıtarafa verilecek bir 330 bin lira paravar. Onu alacağım sadece... Başka da hiçbir şekilde para konusu söz konusu olmadı. Benim de ihtiyacım yok zaten". Kararı öğrenen vatandaşlardan büyük tepki yağdı.
VUR, ÖLDÜR VE TAHLİYE OL
* Paralı baban varsa gaza bas ve çarp öldür. Nasılsa adaleti parayla satın alırsın...
* Biz bu ülkede tesadüf yaşıyoruz...
* Mağdur şikayetçi değil... Karar ne olur sizce?
* Adalet yok... Nokta!
* Bir polisin değeri işte bu kadar...
* Paran varsa yaşarsın, yoksa ölürsün...
* Ailesi şikayetini geri çekmiş, ceza alması için halk olarak biz şikayetçi olalım!
* Vur öldür, tahliye ol! Bu bizim ülke mi?
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