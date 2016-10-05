Oltaya takıldı

Hatay Dörtyol'da dün balık avına çıkan balıkçıların oltalarına takılan cisim şoke etti. Amatör olarak balıkçılık yapan bir grubun oltalarına sarı paketler halinde 30 kilo esrar takıldı. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine giden ekipler esrar dolu paketleri teslim aldı. Paketlerin denize kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.