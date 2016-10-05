Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Aktarin ve Kabtan bölgelerine hava harekatı düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta DAEŞ'e ait karargah ve dinlenme maksatlı kullanılan 4 adet bina imha edildi.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Suriye'nin Aktarin ve Kabtan bölgelerine hava harekatı düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta DAEŞ'e ait karargah ve dinlenme maksatlı kullanılan 4 adet binanın ateş altına alınarak, içindeki teröristlerle birlikte imha edildiği bildirildi.
O binalar içindeki teröristlerle imha edildi!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, DAEŞ'e ait karargah ve dinlenme maksatlı kullanılan 4 bina ateş altına alınarak içindeki teröristlerle beraber imha edildi.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Aktarin ve Kabtan bölgelerine hava harekatı düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta DAEŞ'e ait karargah ve dinlenme maksatlı kullanılan 4 adet bina imha edildi.
Etiketler: Fırat Kalkanı harekatı , DAEŞ , TSK
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