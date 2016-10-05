  1. Türkiye'den Irak'a sert tepki
  2. Ne dolaplar dönüyor!

O babaya ceza

O babaya ceza
Bursa'da geçen hafta bir baba 10 yaşındaki çocuğuna spor arabasını kullandırdı. O anları ise videoya çekip sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyenler şaşkına döndü. Gelen tepkiler ve şikayetler üzerine ise küçük çocuğun babası, görüntülerini kaldırmak zorunda kaldı. Polis yaptığı araştırma sonuncu çocuğun babasının M.K.(44) isimli kişi olduğunu tespit etti. Ekipler, M.K.'ye bin 698 lira para cezası kesti. M.K.'nin ayrıca iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar