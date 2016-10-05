O babaya ceza

Bursa'da geçen hafta bir baba 10 yaşındaki çocuğuna spor arabasını kullandırdı. O anları ise videoya çekip sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyenler şaşkına döndü. Gelen tepkiler ve şikayetler üzerine ise küçük çocuğun babası, görüntülerini kaldırmak zorunda kaldı. Polis yaptığı araştırma sonuncu çocuğun babasının M.K.(44) isimli kişi olduğunu tespit etti. Ekipler, M.K.'yebin 698 lira para cezasıkesti. M.K.'nin ayrıca ikiyıla kadar hapis cezası ileyargılanacağıöğrenildi.
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