Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye, Irak Merkezi Hükümeti ile terör örgütlerinin Irak'tan temizlenmesi için her türlü iş birliği yapmaya hazırdır. Türkiye, bu anlamda Musul'un da DAEŞ'in ve diğer terör örgütlerinin tehdidi altında bulunmasına karşı olduğunu başından beri ifade etmektedir." dedi.

Türkiye'nin, Irak ve Suriye'deki yapının değiştirilmesine yönelik çabaların karşısında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Irak, Iraklılarındır. Suriye, Suriyelilerindir. Ama hiçbir terör örgütünün, oradaki etnik yapıyı değiştirmek, oradaki demografik yapıyı değiştirmek gibi eylemin içerisinde olmasına ne Türkiye olarak bizim müsaade etmemiz mümkündür, ne de Irak'ın ya da başka bir ülkenin buna müsaade etmesi lazım."

"BAŞİKA'NIN TARTIŞMA KONUSU YAPILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Kurtulmuş, Başika'ya ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Başika meselesinde biliyorsunuz başından itibaren Kuzey Irak'taki yerel yönetimin, Barzani yönetiminin de Türk birliklerinden özellikle yerel güçlerin Musul'u kurtarmak için eğitilmesi konusunda destek istediği, yardım istediği de açıktır. Bu konu herhangi bir tartışma konusu değildir. Türkiye, Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecektir."