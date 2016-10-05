Neşe gitti!

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında tek başına yaşayan Neşe Mert (33), psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Girdiği bunalımdan çıkamayan genç kadın, 26 Eylül'de 4'üncü kattaki dairesinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Mert, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı veren Mert, daha fazla dayanamadı. Talihsiz kadın, önceki gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Neşe Mert'in cenazesi dün memleketi Eskişehir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kadının tabutuna sarılan yakınları, "Gitme Neşe, bizi bırakma" diye ağıt yaktı.