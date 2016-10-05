Ne dolaplar dönüyor!

İzmir'de yaşayan Muharrem Salman (43) 4 yıl önce eşi Aysun Demirtaş'tan (33) boşandı. 7 yaşındakikızı Elif'in velayetininannesine verilmesini istemeyenbaba, kızını kaçırdı. Çocuğunu 4 yıl boyunca sakladı. Polis geçtiğimiz günlerde Salman'ın evine baskın yaptı. Ekipler, evde yaptıkları aramada gizli dolabı açtı. İçinden Elif çıktı. Küçük kız annesine teslim edilirken, baba Salman ise ilk kez konuştu. Kızı Elif'i 4 yıl annesinden sakladığını da itiraf eden Muharrem Salman, "İhanet nedeniyleayrıldık. Eşimin internettensevgilisi çıkınca kızımı teslimetmek istemedim. Örneklerinigörüyoruz, sevgilisiyle beraberçocuklarını öldüren annelervar" diye konuştu.
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