Müezzine saldırana CHP’li desteği

İzmir'de müezzine saldıran darbe destekçilerinin serbest kalması, bir çifte standardı daha gözler önüne serdi. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun, sala okuduğu için ikisi kadın 3 kişi tarafından saldırıya uğrayıp taş ve yumrukla darp edildi.
Üç saldırgan caminin camlarını yere indirerek içlerindeki nefreti de dışa vurdu. Gözaltına alınan saldırganlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu karar vicdanları yaraladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da şortlu bir kadına saldıran kişinin serbest bırakılması üzerine linç kampanyası başlatan ve bu olayı fırsat bilerek milli ve dini değerlere karşı saldırıya geçen çevreler, müezzini darp edenlerin salıverilmesine karşı üç maymunu oynadı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, saldırganların serbest bırakılmalarına ve CHP'li vekillerin zanlılara destek amacıyla duruşmaları izlemelerine tepki gösterdi. Delican "Ülkenin dinine, değerlerine saldıranların serbest bırakılmaları ilginç geliyor, bizi şaşırtıyor. CHP'li vekillerin bu kişilere sahip çıkma gerekçelerini merak ediyoruz. Ülkenin birliği için okunan salalara şiddetle karşı çıkanları savunmak, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine zarar verir" dedi.
Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina ise, "İstanbul'da şortlu kadına yapılanı nasıl lanetliyorsak, bu olayda da aynı hassasiyeti göstermeliyiz" ifadesini kullandı.
Diyanet- Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nail Çelik de din görevlilerine saldıranların serbest bırakılmasının kendilerini incittiğini belirtti.
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