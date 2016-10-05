Müezzine darp anı cep telefonu kamerasında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu gece Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla sela okumak için görev yaptığı Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisine giden müezzin Mehmet Kuzgun'un 2'si kadın 3 kişi tarafından tepki gösterilip tartaklandığı anın, bir vatandaş tarafından cep telefonuylagörüntülendiği belirlendi.

Caminin karşısında oturan vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, sela okuyan müezzine tepki gösteren 2'si kadın 3 kişinin bağırmaları yer alıyor.

MÜEZZİNİN TARTAKLANMASI KAMERADA

Müezzin Kutlu'nun cami içerisinden erkek şüpheli tarafından tartaklanarak dışarıya çıkarılması, bir kadının caminin giriş kapısının camını kırması da görüntüye yansıyor.

Görüntülerde, dışarı çıkarılan Kutlu'yu caminin farklı noktasına götüren şüphelilerin müezzini darbetme anı ile sela verilmesine tepki içeren sözler ve küfürlü konuşmalar ve bu kişilere çevredeki bazı vatandaşların da alkışlarla destek verdiği görülüyor.

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisinin müezzini Mehmet Kutlu'nun, 15 Temmuz gecesi camiye gelen bazı kişilerce tartaklanma ve giriş kapısının camlarının kırılma anı, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti ve caminin güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması üzerine yapılan incelemede, olayın A.C, P.D. ve İ.C. tarafından gerçekleştiği belirlenmişti.

Bunun üzerine gözaltına alınan A.C. ve P.D. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, firari İ.C. için yakalama kararı çıkarılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı geniş çaplı soruşturma neticesinde, şüpheli A.C.'nin "Ben selayı darbeye destek amacıyla FETÖ mensuplarının okuttuğunu sandım. Müezzine 'Siz FETÖ'cüsünüz' diye bağırdım." şeklinde ifade vermişti.

Olayla ilgili hazırlanan raporda ise şüphelilerin "Şehitlerimiz için sela verilmiyor, siz nasıl sela verirsiniz?" şeklinde müezzine çıkıştığı, hakaret ettiği, iki şüphelinin de cami görevlisine yaralama kastıyla vurduğu, caminin kapı camlarına ve pencerelere zarar verdiği tespit edilmişti.